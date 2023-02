Gli studenti dell’IM Academy si concentrano sul coltivare la giusta mentalità e sul tutoraggio presso la nuova MMX Academy

IM Academy, un fornitore di risorse formative online, ha lanciato cinque nuove accademie nel 2022, il massimo da quando la piattaforma è stata istituita nel 2013. Oltre a continuare a concentrarsi sulla formazione finanziaria, IM Academy ha sviluppato programmi in nuovi settori verticali, tra cui un servizio di viaggi e lifestyle e accademie sul social media marketing e sullo sviluppo della mentalità. L’Accademia Mindset Mastery (MMX) rappresenta l’enfasi di IM Academy sulla coltivazione di un approccio psicologico basato sul dialogo interiore positivo e sull’apertura al tutoraggio, un concetto che può essere applicato a qualsiasi ricerca formativa, finanziaria o aziendale.

Per Christopher Terry, co-fondatore e CEO di IM Mastery Academy, il tutoraggio è il fondamento dell’istruzione e l’obiettivo di lanciare un’accademia dedicata alla mentalità è quello di guidare gli studenti che sono seri sull’apprendimento e apprezzano la flessibilità di una piattaforma online non tradizionale.

“È l’energia che porti in tavola. Guidare consapevolmente con uno scopo e operare con un atteggiamento mentale fiducioso e positivo “, ha detto Terry in un recente post su Instagram.Alcuni dicono che “atteggiamento” è la parola magica e che il tuo atteggiamento nella vita determina la tua altitudine nella vita. Quando interagisci con le persone, tieni un fuoco negli occhi quando parli con loro.

Come funziona MMX?

MMX è progettato per fornire agli studenti IM Academy opportunità di tutoraggio dal vivo, che sono fondamentali per tutte le offerte dell’Accademia. Gli studenti hanno accesso a sessioni settimanali dal vivo con educatori che presentano discussioni motivazionali e l’opportunità di interagire con gli altri sulle strategie per coltivare la loro mentalità. Gli educatori dell’Accademia offrono sessioni in spagnolo e tedesco oltre all’inglese.

Le sessioni sono disponibili attraverso la piattaforma di discussione video online GoLive di IM Academy. GoLive è una parte fondamentale di molti dei servizi dell’Accademia, in quanto è progettato per aumentare i materiali asincroni come letture e lezioni preregistrate. MMX mette in primo piano questa caratteristica di IM Academy, sottolineando il ruolo del dialogo dal vivo nell’istruzione, anche in un formato online.

Altre offerte di IM Academy

MMX è stato aggiunto a un elenco di servizi che include una varietà di accademie sui mercati finanziari e altri argomenti. Le accademie più longeve di IM Academy sono FRX Academy, che si concentra sui mercati dei cambi (forex), DCX Academy, che copre i mercati delle valute digitali e ECX Academy sull’e-commerce.

Oltre a MMX, IM Academy ha lanciato due nuove accademie di formazione finanziaria nel 2022: TBX Academy, che si concentra su una strategia di scambio intraday basata sul tempo nota come scalping e SFX Academy sui mercati azionari e dei futures. Queste accademie finanziarie sono state affiancate dal servizio di viaggi e lifestyle TLX e dall’Accademia SMX (social media) sul personal branding e sull’influenza dei social media.

Propensione alla crescita

Il 2022 è stato un anno di crescita significativa per IM Academy, in quanto ha raggiunto migliaia di studenti e imprenditori indipendenti su scala internazionale. Christopher Terry ha lanciato un tour estivo di lingua europea di oltre 12 località in tutto il continente e l’Accademia ha ospitato diversi eventi IM Beyond in luoghi che vanno da Barcellona, Spagna e Zurigo a Palm Beach, Florida, Phoenix e Glendale, Arizona. Altri eventi IM Beyond sono già previsti per il 2023: IM Beyond Rotterdam, Paesi Bassi, dal 16 al 19 marzo, IM Elevate Orlando, Florida, dal 24 al 26 marzo e IM Beyond Mexico City dal 21 al 23 aprile.

Questa attività è indicativa della mentalità proattiva, positiva e orientata alla crescita insegnata a MMX, e l’Accademia cercherà di continuare a crescere nel 2023, esplorando potenzialmente nuove strade nell’istruzione online e concentrandosi sempre sulla mentalità e sul tutoraggio.

In un altro post su Instagram, Christopher Terry ha sottolineato l’importanza di avvicinarsi al nuovo anno con una mentalità fresca.

Mentre ci prepariamo per il nuovo anno, è importante prendere tempo e riflettere su questo anno passato. Tutti i trionfi e le tribolazioni. Nel bene e nel male. Che cosa ha funzionato bene? Cosa non ha funzionato? Dove sono andate male le cose? Dove abbiamo fallito?

“Non puoi aspettarti che il 2023 sia un anno di svolta mentre operi con la stessa mentalità che hai fatto nel 2022. Per attrarre il nuovo, devi creare il nuovo. Costruisci un nuovo modello, costruisci un nuovo paradigma, costruisci un nuovo modo di pensare. Il tempo è giunto.”

Nota: IM Academy fornisce servizi formativi e non è un broker o un consulente di servizi finanziari o di investimento. Sulle piattaforme IM Academy non viene fornito alcun accesso ai servizi di trading dal vivo o di brokeraggio.