GNV lancia il servizio di camping on board sui traghetti per la Sardegna

Quest’anno ci sono delle interessanti novità per i camperisti che intendono trascorrere una vacanza in Sardegna. GNV infatti, una delle principali compagnie di traghetti, ha lanciato il nuovo servizio di camping on board quindi sarà finalmente possibile rimanere a bordo del proprio camper per tutta la durata della traversata, risparmiando sul costo della cabina. Si tratta di un servizio conveniente, che sarà attivo per tutta l’estate e che merita di essere preso in considerazione. Vediamo nel dettaglio come funziona, su quali linee sarà possibile richiedere il camping on board e quali sono gli effettivi vantaggi di tale opzione.

Camping on board: come funziona il servizio

Il servizio di camping on board lanciato da GNV consente ai camperisti di pernottare sul proprio mezzo senza dover prenotare una cabina. A bordo del traghetto sono previste apposite aree esterne per il parcheggio dei camper o delle roulotte ed i passeggeri potranno tranquillamente rimanere qui durante la notte. È bene precisare che vi è l’obbligo di trascorrere l’intera traversata a bordo del proprio camper: è possibile infatti accedere a tutte le aree comuni del traghetto, ai ristoranti e ai bar senza alcun problema. Si tratta dunque di un servizio molto interessante, perché non obbliga i camperisti a prenotare una cabina per dormire.

Su quali linee è attivo il servizio di camping on board

Il servizio di camping on board è attivo sulle navi Forza e Tenacia di GNV e per le sole linee per la Sardegna che compiono la tratta Civitavecchia – Olbia. I camperisti che intendessero dunque usufruire di tale opportunità dovrebbero necessariamente partire dal porto di Civitavecchia con destinazione Oblia. Si tratta d’altronde della tratta più richiesta, nonché più rapida se andiamo a vedere i tempi di percorrenza che sono pari a 6 ore e 45 minuti.

Quando è attivo il servizio di camping on board di GNV

Il servizio di camping on board di GNV è stato inaugurato proprio quest’anno e sarà attivo da aprile a settembre. Per tutta la stagione estiva dunque i camperisti potranno approfittare di questa opportunità, risparmiando sul prezzo della cabina e rimanendo a bordo del proprio camper.

Camping on board: i vantaggi per i camperisti

Il camping on board è un servizio molto richiesto, che si può trovare solo su pochi traghetti e fino allo scorso anno non era disponibile sulle navi GNV. Vale la pena approfittarne? I vantaggi sono effettivamente interessanti, perché innanzitutto si può risparmiare sul costo della cabina, specialmente se si viaggia in famiglia. In secondo luogo, si è liberi di rimanere a bordo del proprio camper per l’intera durata della traversata e per molti questo è un vantaggio perché consente di evitare gli assembramenti e le aree comuni troppo affollate.

È possibile anche mangiare a bordo del proprio camper, a patto che non si utilizzi il gas perché questo è vietato per ragioni di sicurezza. Così facendo, si risparmia perché non si è costretti ad andare al ristorante o al bar presenti sul traghetto. Si tratta insomma di un’opzione che vale la pena prendere in considerazione.