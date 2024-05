Google Maps si aggiorna, le ultime novità stravolgono le modalità di utilizzo: cosa aspettarci

Google Maps è entrato a far parte di diritto della vita quotidiana di quanti sono costretti a spostarsi in auto e anche a piedi per raggiungere località sconosciute. Quest’app è un prezioso strumento che guida chi lo consulta passo passo fino alla destinazione indicata, dando anche informazioni dettagliati sulla situazione del traffico delle strade che dobbiamo percorrere.

Un’app fondamentale nei viaggi di lavoro o di piacere

Insomma, nel tempo, questa applicazione è diventato uno strumento fondamentale per viaggi di lavoro o anche di piacere. Sta di fatto che, come per tutte le app, anche questa è soggetta ad aggiornamenti che la rendono più efficiente e più rispondente alle richieste degli utenti.

Le novità

Proprio in questi giorni sono state annunciate novità e tra le altre la sua interfaccia che dovrebbe essere caratterizzata da un diverso design, sicuramente più intuitivo e comprendibile da tutti. In questo percorso di innovazione ci sono nuove funzioni previste e anche alcune che scompariranno. Tutto questo sempre per l’obiettivo finale di una maggiore funzionalità.

L’idea di renderlo alla portata di tutti

L’idea ultima è quella di rendere facilmente utilizzabile da tutti questo strumento. Un piano che raffina la app che non nasce come un prodotto Google, ma dall’idea di due fratelli danesi, Jens e Lars Rasmussen, quali nel 2003 decisero di mettere online le cartine geografiche per una più veloce consultazione. Un prodotto che è piaciuto a Google che lo ha acquistato l’anno seguente.

Ora i cambiamenti annunciati sono finalizzati a rendere questo strumento sempre più facile da consultare, anche da quanti non sono proprio bravi con la tecnologia. Intanto Google Maps sarà anche in grado di suggerire mete da visitare sulla base delle esigenze del fruitore, oltre a consigliare il percorso meno traffico e più snello per raggiungere le località prefissate.

La possibilità di sovrapporre il reale al virtuale

Una grande modifica consiste nel poter sovrapporre, grazie a immagini realizzate dalla fotocamera dello smartphone, la realtà alle informazioni virtuali, per avere risposte su quello che è l’ambiente nel quale ci troviamo e quali sono le zone da visitare.

Il servizio pensato per i proprietari di auto elettriche

Per i proprietari di auto elettriche, Google Maps sarà in grado di indicare quali sono le stazioni di ricarica che incontreranno nel tragitto, evitando così che rimangano a piedi. Sono previste anche informazioni sul meteo e sulla qualità dell’aria, oltre alla destinazione evidenziata di blu.

I cambiamenti che rendono più semplice pianificare un viaggio

I nuovi servizi offerti dall’applicazione prevedono la possibilità di programmare gite, pianificare in una lista tutti i luoghi che si intende visitare. Tutto questo è stato studiato tenendo sempre a mente che la tutela della privacy degli utenti resta fondamentale e pertanto sono stati studiati altri metodi di protezione dei dati personali.