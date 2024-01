Grazie a questo metodo il tuo coltello tornerà ad essere affilato come un rasoio in 5 minuti

Coltelli non affilati, chi non si è trovato a combattere, quasi testardamente, con questo problema? Ci sono tuttavia alcuni trucchi che si possono utilizzare per risolvere la situazione. Senza arrivare per forza alla sostituzione delle lame difettose.

State preparando un piatto in cucina e vi serve un coltello. Magare, per quell’utilizzo specifico, ne avete uno “preferito”, quello che usate sempre. Anche perché ogni alimento, dal pesce alla carne, passando per il semplice pane, richiede una lama differente e particolare. Adatta cioè all’uso specifico che ne dobbiamo fare. L’usura tuttavia può comportare la perdita di affidabilità perché, banalmente, la lama non taglia più. Esistono tuttavia una serie di rimedi che si possono tentare.

Come affilare un coltello che non taglia più: i rimedi

Trucci e rimedi cosiddetti fai-da-te che richiedono poco tempo e soprattutto risparmio di risorse economiche. Senza dover per forza rinunciare all’efficacia. Partiamo allora da quelli più comuni perché magari qualcuno può sempre sfuggire:

L’affilatore in acciaio

Il metodo della cote

Con la tazzina di caffè

Tra questi i primi due sono senza dubbio quelli maggiormente conosciuti. Entrambi, chiaramente, necessitano di strumenti appositi: il primo ricorda molto nella forma un comune cacciavite ma in realtà ha un uso specifico, quello per l’appunto di affilare l’acciaio. Il secondo è invece una sorta di pietra che, combinando l’uso di un po’ d’olio minerale (specifico per l’affilatura), permette di levigare il coltello sui due lati a seconda della lama. Il terzo, forse il più “casalingo” dei tre, consiste nello strofinare la lama sul lato inferiore di una tazzina – vecchia per non rovinarla – dopo averla capovolta.

La smerigliatrice: 5 minuti per un effetto “wow”

Chiudiamo con un ulteriore metodo che torna a lambire la sfera un po’ più professionale. Soprattutto perché richiede molta attenzione e una certa dimestichezza/manualità. Come a dire: se quando si maneggiano i coltelli, specie quelli d’un certo “spessore” (inteso come qualità della lama) bisogna prestare la massima attenzione, qui è necessario averne ancora di più. Vi servirà innanzitutto una smerigliatrice e un supporto specifico per tenerla immobile mentre il disco farà il suo lavoro.

Si tratta in poche parole di un’alternativa sicuramente più economica della mola per affilatura, ovvero uno degli strumenti più indicati per raggiungere il risultato. Ma, forse, anche troppo dispendioso se si tratta di un utilizzo domestico. Per quanto riguarda i dischi (il costo non è eccessivo) chiaramente dobbiamo fare riferimento alla smerigliatrice in nostro possesso e regolarci di conseguenza, chiedendo consiglio magari direttamente in negozio specie per l’uso che ne dobbiamo fare. In questo modo eviteremo di procedere ad un acquisto sbagliato.