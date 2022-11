Guida Michelin 2023, Roma conquista 22 stelle: quali sono i ristoranti premiati nel Lazio

Andiamo a vedere quali sono i ristoranti premiati dalla Guida Michelin 2023. Una valanga di riconoscimenti quest’anno sono stati assegnati, premi per le stelle verdi, stelle Michelin, in quattro si sono aggiudicati le 2 stelle e al ristorante di Antonino Cannavacciulo, Villa Crespi, sono andate le 3 stelle Michelin.

Anche Roma ha ottenuto i suoi riconoscimenti, dopo alcuni anni di stallo. Tra i premiati con una nuova stella Michelin il ristorante Pulejo di Davide Puleio aperto solo quest’anno, ma già in grado di fare la differenza grazie a uno chef che ha fatto conoscere ai suoi clienti il fine dining. The First Roma Arte, dello chef Daniele Lippi Acquolina ha conquistato ben due stelle Michelin. Al ristorante Enoteca la Torre a Villa Laetitia è andata la seconda stella Michelin, un successo ottenuto grazie alle capacità dello chef Domenico Stile. Il Ristorante Sintesi ha ottenuto una stella Michelin grazie ai suoi due chef: Matteo Compagnucci e Sara Scarsella, con una location poco fuori Roma che ha conquistato i consensi della sua clientela. Sono quindi, diversi i ristoranti della Capitale da visitare per degustare piatti prelibati.