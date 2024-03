Hai più di 60 anni: vai in questo supermercato e la spesa la paghi la metà

In Italia c’è un supermercato che fa il 50% di sconto sulla spesa alle persone Over 60: ecco dove si trova.

Per i pensionati, e quindi gli over 60, le pensioni non sono un pozzo d’oro. Ecco perché, i soldi percepiti mensilmente insieme ai risparmi di una vita, devono essere oculatamente gestiti. Tra le condizioni più problematiche in Italia, però, c’è la questione legata alla spesa presso il supermercato, con i prezzi che tendono ad aumentare nonostante la pensione o gli stipendi non tendano ad avere scatti. Eppure, alcune catene di supermercati hanno deciso di venire incontro a quei clienti più anziani.

Il supermercato che fanno il 50% di sconto se sei Over 60

Alcuni imprenditori con note catene di supermercati, ha compreso come sia necessario salvaguardare quella clientela più anziana. Lo ha fatto mettendo in moto delle iniziative per le persone over 60, con offerte che arrivano anche a pagare la spesa con il 50% di sconto in alcuni casi. Una fortuna che, per alcune persone, ha permesso di continuare a comprare prodotti di qualità al supermercato nonostante la crisi economica o i problemi sociali.

La spesa con gli sconti per gli Over 60: dove andare

Il primo marchio che ha cominciato a guardare agli Over 60 è il Carrefour, che permette di fare la spesa con il 50% di sconto in alcuni casi. La promozione lanciata dalla catena di superstore si chiama “Sconto Over 60”, che riguarda tutti i prodotti alimentari con il marchio di Carrefour. L’iniziativa si svolge solamente due giorni a settimana, il lunedì e il martedì, nei Carrefour Iperstore e i Carrefour Market che prendono parte all’iniziativa sociale.

Altra catena di supermercati molto nota che offre degli sconti alle persone anziane, è quella legata al Conad. La catena ha trovato la formula dello “Sconto Senior”, che permette a persone pensionate ed Over 60 di avere un 50% di sconto per alcuni prodotto. Si tratta, in questo caso, dei prodotti alimentari a marchio Conad. Questa formula è possibile sfruttarla il mercoledì e il giovedì di ogni settimana, in tutti quei Conad Superstore o Conad City aderenti all’iniziativa economica.

Anche la Pam mostra un occhio di riguardo per la propria clientela più anziana, lanciando delle iniziative per aiutare gli Over 60 a fare la spesa. Il noto marchio di supermercati italiani ha lanciato da diverso tempo l’iniziativa denominata “Sconto d’Oro”. Anche qui, per gli Over 60 costerà la metà ogni prodotto alimentare che mostrerà il marchio Pam. L’offerta è disponibile nelle giornate del venerdì e del sabato, con gli interessati che però dovranno registrarsi alla catena del supermercato attraverso la “Carta per Te”.