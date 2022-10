Halloween 2022: tutte le serate e gli eventi da non perdere a Roma il 31 ottobre

Come possiamo intrattenere grandi e piccini nel periodo di Halloween? Roma offre tante opportunità e soprattutto tantissimi eventi per il ponte del 31 ottobre, in iniziative pronte a soddisfare un pubblico di tutte le età. Partendo dai bambini, il Luneur Park organizza un mese di eventi tutti dedicati a streghe, vampiri, scheletri e personaggi mostruosi. A partire dal 5 ottobre – e fino al 3 novembre -, grandi e piccini sono invitati al parco divertimenti per sfidare i personaggi provenienti dal Regno dei Mostri al gioco “Dolcetto o Scherzetto?”. Indossate quindi i vostri costumi più spaventosi, portate con voi un cestino e preparatevi a riempirlo con golosità di ogni genere.

Sempre nello storico Lunapark dell’Eur, bambini avranno la possibilità di provare due nuove attività: i laboratori schifiltosi (dai 3 anni in sù), dove impareranno a costruire splendide lanterne e mostruosi Slime, e il Labirinto del terrore (dagli 8 anni in sù), uno spaventoso percorso in cui dovranno trovare il coraggio di affrontare le spaventose creature in fuga dal laboratorio del Dottor Romero. Ciliegina sulla torta di questo incredibile calendario di appuntamenti è, infine, la parata del 31 ottobre, che invaderà il Luneur di creature mostruose. Un evento che assicura divertimento e stupore, per grandi e piccini!

Halloween Party al Rainbow Magic Land, il Cinecittà World e Zoomarine

Per l’occasione, il Rainbow Magic Land si trasformerà in un vero e proprio ritrovo di zombie, vampiri e mostri di ogni genere. Un evento perfetto per far divertire i vostri bambini tra percorsi del terrore, menù speciali per la cena, parate, show spettacolari e trucca bimbi. Al di là delle attrazioni speciali di Halloween, i più piccoli potranno provare tutti i giochi proposti dal parco: Tonga, JungleCamp, Motorgiungla, Esplorabruco, Pilastro magico e il Giranido.

Invece, il Cinecittà World vi offre non una sola serata per far divertire i vostri figli, ma un mese intero: dal 5 ottobre al 3 novembre, il parco non solo si trasforma letteralmente in un covo di streghe e mostri, ma propone anche nuove attrazioni a tema. Dalla realtà virtuale di Assassin’s Creed al cinema interattivo “In-cubo”, in cui è possibile affrontare i mostri utilizzando una pistola hi-tech, passando per l’inquietante “Horror House“, un percorso al buio tra i set di alcuni dei film più spaventosi della storia del cinema. E poi ancora spettacoli a temi, proiezioni cinematografiche e, per finire, il grande evento “Halloween Night – La notte delle streghe“: il 31 ottobre, dalle 16 in poi, il pipistrello parlante Bat Pat sarà l’ospite speciale di una delle feste più paurose della Capitale.

Immancabile la festa di Halloween per i bambini di Roma organizzata da Zoomarine, il parco acquatico a poca distanza dalla Capitale. Per l’occasione, dal 28 settembre al 3 novembre saranno aperti ben sette diversi percorsi horror: Circo abbandonato, Miniera delle tenebre, Labirinto del ragno, Draghi e magie, La clinica, Piccoli brividi e il Galeone maledetto. Attività di ogni genere, spettacoli, danze e molto altro ancora vi aspetta al parco per trascorrere a Roma Halloween con i bambini.