Happy Casa, ‘Sotto Prezzi’ fino al 15 settembre: sfoglia il nuovo volantino

Happy Casa store offre una serie di prodotti sulla casa, e non solo, sottocosto.

Offerte per la cucina

Tra le altre offerte per la vostra cucina è previsto una batterie di pentole Rock in Wood con il 53 per cento di sconto a soli 64,99 euro, una macchina per il caffè espresso con il 54 per cento di sconto a 49,99 euro, una friggitrice ad aria con il 37 per cento di sconto a 49,99 euro.

Offerte detersivi

E anche per i detersivi per la casa sono previste una serie di offerte: Ace detersivo in polvere per la lavatrice, ben 95 lavaggi al prezzo di 8,39 euro e Dash pods a 6,99 euro, mentre Winni’s ammorbidente a 1,99 euro, Coccolino concentrato a 1,49 euro. Sono solo alcune delle occasioni che Happy casa mette a disposizione dei suoi clienti.

Offerte igiene per la persona

Per l’igiene e la bellezza della persona, invece, Dermoderm bagnodoccia a 1,19 euro, Roberts shampoo neutro a 1,49 euro, Clea shampoo a 1,89 euro. Deo spray e deos stick Roberts a 1,49, Sensodyne dentifricio a 3,69 euro, e così via.

Offerte per i vostri animali

Happy casa non dimentica i vostri pet con offerte invidiabili su la lettiera Romeo Toilette a 11,99 invece che a 14, 99; salviettine igienizzanti Best Friend a 2,30 euro; Special dog crocchette da 15 chilogrammi a 29,99 euro e ancora tante altre occasioni da non perdere.

Per poter prendere visione di tutte le offerte che Happy Casa ha in serbo per voi dal 31 agosto al 15 settembre basta sfogliare il volantino.