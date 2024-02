Ho versato l’aceto nel detersivo per i piatti, il risultato è strabiliante

Ci sono alcuni ingredienti che si trovano in cucina che hanno molteplici funzioni. Non si tratta cioè di semplici condimenti, ma di potenti sgrassatori, anti-muffe, disinfettanti. disincrostanti. Oggi ci cimenteremo nella realizzazione di un detergente ‘home made’ dal potere sorprendente…

Sono necessari pochi prodotti che non faticherete molto a trovare, visto che si tratta di elementi reperibili in tutte le cucine. Occorrono, infatti, detersivo per lavare i piatti, sale grosso, aceto bianco e acqua e l’utilizzo che potrete farne, oltre ai risultati, vi stupirà.

Cosa occorre per realizzare il potente detergente

Prima di tutto munitevi di una ciotola nella quale versare 150 ml di detersivo per i piatti. A seguire aggiungere 50 ml di aceto bianco, un cucchiaio di sale grosso e 50 ml di acqua. Non resta che mescolare con attenzione fino ad amalgamare bene tutti gli ingredienti e ottenere un composto omogeneo. Andremo a scoprire quali eccezionali funzioni hanno sale e aceto insieme: due ingredienti naturali dal potere sorprendente. Il primo ha efficacia sia per detergere i vestiti, sia per sgrassare e lucidare pavimenti, sia per scrostare il forno e il frigo, ma anche come anticalcare. Il sale non solo aiuta a deumidificare l’ambiente per la sua capacità di assorbire acqua, ma sbianca il bucato se mescolato a limone e acqua e con l’aceto ravviva i colori degli abiti e aiuta ad eliminare del fastidiosissimo odore di pesce dalle mani.

Una miscela esplosiva che vi sorprenderà

Ma torniamo alla nostra miscela. Una volta realizzata versatela in un dispenser vuoto per detersivo per i pianti. Ora siete davvero pronti a verificare i poteri che questo potente detergente ha in casa. Tra gli usi che potrete farne il primo sicuramente è quello di detergere a fondo stoviglie e piatti incrostati, ma così come composto questo miscuglio ha una grandissima capacità anticalcare che vi consentirà di far tornare a nuova vita la rubinetteria di cucina e bagno anche se fortemente segnate da quella patina di calcare che non è altro che carbonato di calcio che si deposita dando alla rubinetteria e a volte anche i sanitari un aspetto sciatto e anche sporco. Non servirà grande dispendio di energia, perché la miscela naturale agirà già da sola e basterà passare una spugna e risciacquare abbondantemente per avere un risultato sorprendente.