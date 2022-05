I 10 frutti più afrodisiaci del pianeta

I frutti contengono un grande apporto di vitamine e sali minerali che aiutano ad avere energia e a sentirsi in salute. Spesso, quando sentiamo parlare di frutta afrodisiaca pensiamo solo ad una leggenda o ad una storia inventata a tavolino.

Invece no. Esistono dei frutti che grazie alle loro proprietà sono in grado di stimolare la passione e il desiderio.

È stato recentemente dimostrato che alcuni frutti, sia freschi che secchi, grazie alla presenza di componenti che agiscono in circuiti vascolari cerebrali, sono in grado di stimolare il desiderio sessuale.

Se si vuole aggiungere un tocco di malizia e dissolutezza alla propria relazione, ecco qui un elenco dei frutti più afrodisiaci del pianeta.

Quali sono ?

Anacardi

Litchi

Granada

Fichi

Banane

Mangostano

Frutto della passione

Carambole

More

Borojo

Anacardi

Iniziamo con questo frutto che ha una forma che ricorda i peperoni arrostiti dalle dimensioni che approssimativamente corrispondono ad un pugno.

Si possono trovare in diverse tonalità, come gialli, arancioni o rossi e ognuno avrà il suo sapore caratteristico. Inoltre è conosciuto anche con il nome di noce indiano, poiché è un prodotto che proviene dall’Africa e dall’India.

Questo frutto, oltre ad aumentare la libido (impulsi sessuali) è un alimento ricco di vitamine.

Litchi

Un altro frutto afrodisiaco dal sapore delizioso è il litchi o anche detto come nefelio o ciliegia della Cina.

È più grande di un acino d’uva, la sua buccia ha un colore rosso intenso con piccole protuberanze. Quando togliamo questa pelle dura all’interno troviamo una carne molto succosa.

In realtà, la quantità di frutto da mangiare è poca, poiché sia ​​la buccia che il nocciolo sono spessi, ma il suo potenziale è notevole grazie ad una grande quantità di minerali come potassio e vitamina C che migliorano anche l’attività sessuale. Generalmente molte persone lo prendono in cocktail o bevande afrodisiache.

Granato o melograno

Se si vuole aggiungere testosterone al proprio corpo, consigliamo di consumare questo frutto, che in molti paesi è apprezzato come un potenziatore naturale della libido (impulsi sessuali), ottenendo erezioni molto più durature e orgasmi più piacevoli.

In questo caso, gli esperti del sexy shop online HotWhyNot.com consigliano di consumare questo frutto per almeno due settimane per notare appieno l’effetto benefico.

Fichi

Dal gusto delizioso, i fichi sono direttamente correlati alla fertilità femminile e all’appetito sessuale.

Questo frutto era utilizzato anche dalla civiltà greca e romana per esaltare il desiderio a letto. Durante una cena romantica con qualcuno che si vuole sedurre, consigliamo di presentarlo al momento della frutta.

Le sue proprietà non sono solo nutritive, digestive, ma anche afrodisiache, utili per favorire lo stimolo sessuale.

Banana

Le banane sono uno dei frutti più afrodisiaci che esistano perché ha un grande carico di energia che darà tutto il potenziale per una notte pazza con il proprio partner.

Se si è stanchi di continuare, basta prendere una banana per riprendere le energie perse e continuare con l’attività senza problemi. Questo perché ha molte vitamine e minerali che migliorano il sesso.

Mangostano

Il mangostano è un frutto che arriva dalla Thailandia e dalla Malesia. Esso è conosciuto in tutto il mondo come il frutto della salute per tutte le proprietà nutritive che possiede.

Oltre a questo, può aiutare a godere di più durante i rapporti sessuali grazie ai suoi composti, tra cui l’alto contenuto di xantoni. Nonostante si possa sfruttare la parte esterna del frutto, dal colore granato, la sua parte più deliziosa è l’interno con la sua polpa succosa e dolce, che si scioglie sulla lingua.

La sua particolarità è quella di aiutare a ridurre il colesterolo e a migliorare la circolazione.

Frutto della passione

Penso che ci sia poco da dire su questo frutto in quanto, questo nome dice tutto e le sue proprietà afrodisiache fanno effetto nel giro di pochi minuti dall’ingestione. Il frutto della passione, chiamato anche maracuja o granadilla, deve essere presente nel menù come bevanda o dessert quando si incontra qualcuno che si vuole conquistare.

In particolare, il frutto contiene vitamine, sali minerali e fibre che contribuiscono al corretto funzionamento intestinale e a regolare i livelli di colesterolo. Inoltre è ricco di vitamina C, essenziale per proteggere il sistema immunitario contrastando i radicali liberi.

Carambola

La carambola ha un aspetto a stella, ed è molto divertente se consumata con il proprio partner poiché ha grandi benefici. È in grado di aumentare gli ormoni sessuali, attivare il desiderio sessuale e fornire un miglioramento della libido in modo evidente.

More

Le more sono bacche che vengono utilizzate soprattutto per gli uomini che hanno la disfunzione erettile. Si tratta di un frutto che migliora la circolazione sanguigna grazie ai suoi flavonoidi. Quello che ti consigliamo è di mangiarli con attenzione, poiché si macchiano molto.

Borojo

Questo frutto di origine venezuelana ha una buccia molto dura, simile a quella di una castagna, tuttavia, aprendola troviamo una carne deliziosa, che fornisce molta energia.

Se si avverte debolezza, con due o tre borojós si sentirà aumentare il desiderio sessuale dando il massimo con il proprio partner.