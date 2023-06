I Migliori Fondotinta Coprenti 2023: TOP 7 prodotti

Le imperfezioni visibili della pelle ti fanno perdere la fiducia in te stessa? Il primo passo che devi fare è seguire i consigli di un dermatologo, ma nel processo di cura puoi nasconderle efficacemente utilizzando i giusti cosmetici decorativi.

I marchi di cosmetici offrono fondotinta con diverse finiture: illuminanti, idratanti, opacizzanti o coprenti. Come suggerisce il nome, i migliori fondotinta coprenti dovrebbero nascondere le imperfezioni del viso, come l’acne, la pigmentazione indesiderata o diverse discromie, rendendo il tono dell’epidermide uniforme. Pertanto, deve essere pigmentato, in modo che un solo strato di prodotto assicuri l’effetto di una carnagione perfetta. Alcuni dei fondotinta coprenti appesantiscono la pelle e possono ostruire i pori. Pertanto, è molto importante puntare su prodotti che offrono copertura, ma allo stesso tempo abbiano formule leggere. A tal proposito il negozio online MAKEUP, il più grande distributore di prodotti di bellezza e profumeria in Europa, ci ha fornito una selezione dei migliori fondotinta coprenti più apprezzati dai clienti.

1Ultra Le Teint Fluide di Chanel è il miglior fondotinta 2023! Supera ogni aspettativa: coprenza, ottima tenuta ed estremo comfort, oltre a un risultato dall’aspetto naturale. Rende l’incarnato uniforme e mantiene opaca la zona T, per una carnagione impeccabile. La formula no transfer è resistente al sudore, offre un’ottima tenuta fino a 24 ore, ciò lo rende il miglior fondotinta in assoluto. La consistenza fluida si fonde con la pelle grazie al complesso Perfect Skin, un ingrediente filmogeno, che aderisce perfettamente al viso e resiste perfettamente in ambienti umidi e caldi. La glicerina di origine vegetale, contenuta nella formula, mantiene la pelle idratata per una sensazione di comfort per tutta la giornata.

Forever Undercover 24H Full Coverage Foundation di Dior, dalla texture fluida e contenente un’alta concentrazione di pigmenti, è il miglior fondotinta coprente 2023 che nasconde perfettamente le imperfezioni, offrendo copertura dall’aspetto naturale invisibile e impercettibile sulla pelle. Opacizza senza effetto maschera, grazie all’alta concentrazione di pigmenti minerali accuratamente selezionati su una base di ingredienti di origine vegetale, che si fondono perfettamente con la pelle per una finitura naturale. Maschera le imperfezioni, assorbe l’eccesso di sebo e garantisce un effetto duraturo fino a 24 ore, non transfer e resistente ai baci e alle carezze.

Can’t Stop Won’t Stop Full Coverage Foundation di NYX Professional Makeup è il miglior fondotinta coprente vegano che maschera le imperfezioni in modo completo e offre una finitura opaca. È sorprendentemente leggero, impermeabile e altamente pigmentato. Ha una formula fluida e confortevole che si fonde piacevolmente con la pelle, rendendola dal tono uniforme fino a 24 ore. Questo fondotinta non è comedogeno ed è adatto a tutti i tipi di pelle: normali, grasse, miste e sensibili.



Studio Skin Full Coverage 24 Hour Foundation di Smashbox è il miglior fondotinta leggero. Confortevole e a copertura totale che dura 24 ore, è impermeabile, resistente al sudore e fornisce una finitura opaca. Con un’innovativa formula, questo fondotinta assicura un tono uniforme della pelle e una splendida luminosità. L’acido ialuronico in combinazione con vitamina E idrata e leviga la pelle, mentre il caolino assorbe il sebo e l’estratto di bambù previene la lucentezza grassa. Offre una copertura totale, ma leggera, confortevole e resiste al calore, all’umidità e al sudore, anche durante l’allenamento.

Amazonian Clay Full Coverage Foundation SPF15 di Tarte Cosmetics è il miglior fondotinta a copertura totale con un effetto seconda pelle che non si accumula nelle pieghe o nelle rughe. Offre 12 ore di copertura impeccabile per una carnagione perfezionata dall’aspetto sano e naturale. Riduce la visibilità di pori, discromie e imperfezioni e assicura un incarnato dall’aspetto impeccabile. Questo fondotinta liquido oil-free e vegano è formulato con argilla amazzonica, per un finish opaco, e vitamina E, per proteggere l’epidermide dall’influenza negativa dei radicali liberi. Lo SPF 15 offre leggera protezione solare. È stato sviluppato per pelli normali e grasse, ma si adatta perfettamente anche a quelle sensibili e a tendenza acneica.

Dextreme Full Coverage Foundation di Gosh è un fondotinta cremoso e super fondente, minimizza le occhiaie, le macchie di pigmentazione e le linee sottili, lasciando un finish satinato opaco a lunga durata. La copertura estrema permette di mimetizzare tutte le imperfezioni, lasciando l’incarnato liscio e impeccabile per tutto il giorno.

Make-Up Cover di Dermacol, clinicamente testato ed estremamente coprente, è stato creato come il primo cosmetico del suo genere in Europa e uno dei primi al mondo. La licenza di questo miglior fondotinta coprente fu infine venduta a Hollywood. Contiene il 50% di pigmenti, il che lo rende eccezionale contro le imperfezioni della pelle. Offre una copertura totale anche in strati sottili ed è perfetto per mascherare occhiaie, macchie sgradevoli e imperfezioni della pelle. Copre completamente l’acne, la depigmentazione, i lividi post-chirurgici, i tatuaggi, ecc. È ampiamente utilizzato per i makeup professionali per servizi fotografici o cinematografici, modellismo e occasioni festive.