Il 99% delle persone non conosce il trucco per mantenere gli asciugamani come nuovi

Spesso quando prendiamo gli asciugamani puliti dall’armadio abbiamo la brutta sorpresa di sentire tra le nostre mani una spugna ruvida, che al tatto sembra avere quasi la consistenza della cartavetrata. Una sgradevolissima sensazione, soprattutto quando li utilizziamo per asciugarci il volto. Sembra che il loro utilizzo sia finalizzato a uno scrub invece che alla semplice asciugatura del viso.

Ma il mondo per mantenere gli asciugamani morbidi come fossero appena usciti dal negozio di biancheria esiste. Un segreto di altri tempi che andiamo a riscoprire per aiutare le casalinghe e non solo a mantenere i tessuti di spugna soffici e gradevoli al tatto. Un trucchetto che in pochi conoscono, ma estremamente semplice da lasciarvi senza parole per il risultato che riuscirete a ottenere con uno sforzo minimo, quasi insignificante.

Dopo ripetuti lavaggi la spugna diventa secca e ruvida

L’uso, il tempo, i lavaggi, i detersivi, ma anche la qualità dell’acqua, troppo spesso ricca di calcaree, contribuiscono a rendere la spugna estremamente secca e, quindi, ruvida. E’ per questo che andremo a scoprire un trucco per farli restare soffici come se fossero stati appena comprati. Esiste un modo per mantenerli sempre morbidi anche dopo numerosi lavaggi. Scopriamo come…

Il segreto per lavare gli asciugamani e mantenerli come nuovi

Mettere gli asciugamani in lavatrice a 90 gradi e impostare il programma per capi bianchi. È importante che il programma preveda una centrifuga a 600 giri, non maggiore. A questo punto, basta avviare la lavatrice e far fare il ciclo previsto. Al termine del lavaggio, se veramente vuoi asciugamani morbidi, aggiungi del sale e mezzo bicchiere aceto al 9 per cento direttamente nel cestello e ripeti il lavaggio con un programma breve, bastano anche 15 minuti, ma sempre con una centrifuga a 600 giri, non oltre. Già quanto li stenderete vi renderete conto che qualcosa è cambiato. E una volta asciugati riuscirete a sentire una consistenza estremamente piacevole al tatto.

Un trucchetto che in pochi conoscono

Il calcare contenuto nell’acqua e i detersivi utilizzati contribuiscono a rendere gli asciugamani ruvidi ed estremamente secchi. L’ aggiunta di un po’ di aceto è il segreto per ottenere il risultato sperato. E non preoccupatevi dell’odore acre dell’aceto che andrà via nel corso del lavaggio. Al termine, infatti, potrete constatare di avere asciugamani profumati e soffici come una nuvola.