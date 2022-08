Il “capo” di SushiSwap può intascare un terzo di tutti i gettoni pagati allo staff

Il nuovo “capo” di SushiSwap potrebbe intascare più di un terzo del totale dei gettoni SUSHI assegnati al personale della borsa nei prossimi quattro anni, secondo un’analisi del pacchetto retributivo effettuata da The Defiant.

Per raggiungere questo livello, il token dovrebbe raggiungere alcuni obiettivi ambiziosi e attivare bonus di performance. Sommando stipendio, SUSHI garantiti e incentivi, utilizzando i prezzi attuali, si arriva a un potenziale guadagno di 10,6 milioni di dollari.

Tensioni accese

La notizia potrebbe accendere le tensioni all’interno della comunità di SushiSwap, che si scontra con la proposta di assumere Jonathan Howard a capo del quinto exchange decentralizzato e di alleviare una crisi di leadership che si protrae dall’anno scorso.

La disputa getta anche un riflettore sulle spinose sfide di governance che i DAO stanno affrontando mentre il mercato ribassista aumenta la pressione fiscale sui progetti. SushiSwap è governato da un’organizzazione autonoma decentralizzata.

Il 27 luglio, The Defiant ha riferito che molti membri della comunità di SushiSwap sono rimasti sconcertati dall’entità del pacchetto retributivo per il nuovo capo. Mentre Howard, un veterano delle criptovalute, si è impegnato a rafforzare il team di sviluppatori di SushiSwap e a investire nel suo nascente mercato NFT, gli analisti della DeFi hanno avvertito che la confusione potrebbe minare la fiducia nella piattaforma.

“La governance di Sushi ha bisogno di unità e concentrazione prima di tutto”, ha dichiarato a The Defiant Cam Crossley, analista dello studio di venture web3 NotCentralised. “Se la votazione passa come proposto, il nuovo capo cuoco non inizierà esattamente con il piede giusto”.

La possibile elezione di Jonathan Howard come nuovo capo di Sushi, su cui i partecipanti al forum di governance del protocollo stanno votando fino al 4 agosto, prevede anche uno stipendio base di 800.000 dollari in stablecoin, che rappresenterebbe il 14% del budget totale per gli stipendi di 5,75 milioni di dollari.

Sondaggio in corso

Se approvate, le misure saranno sottoposte a un voto istantaneo in tutta la comunità, che determinerà l’elezione di Howard.

Finora il sondaggio ha ricevuto 125 voti, il 57% dei quali è favorevole alla nomina di Howard a nuovo capo cuoco.

Ma la proposta di stipendio di Howard ha scatenato una serie di proteste, con molti membri che si sono rivolti ai social media e Bitcode Prime declinando la proposta come un segnale che dichiara che SushiSwap non è più un progetto guidato dalla comunità. I detrattori sostengono che i termini della sua elezione potrebbero consegnare a un singolo individuo una parte eccessiva della cassa del progetto.

Il pacchetto di buonuscita proposto è un vero punto dolente. Potrebbe portare Howard a intascare milioni in caso di licenziamento.

Attualmente con un valore totale bloccato di oltre 1 miliardo di dollari, SushiSwap è stato un beniamino dello spazio DEX durante la corsa al rialzo del 2021. Tuttavia, quest’anno SUSHI è crollata dell’84% rispetto al calo del 49% della sua rivale Uniswap.

La strada da percorrere

La nomina di un nuovo capo cuoco è stata una delle principali priorità delineate nella recente conferenza Sushi 2.0: A Restructure For The Road Ahead, che la comunità di Sushi ha approvato a maggio. La proposta aveva lo scopo di creare una tabella di marcia per un nuovo inizio dopo mesi di lotte intestine e instabilità.

Gli obiettivi principali della roadmap comprendevano la creazione di un comitato formale per la retribuzione che comprendesse inizialmente i membri del team principale Neil e Matthew Lilley e l’istituzione di una struttura legale formale per il SushiDAO.

Se eletto, Howard riceverà uno stipendio base di 800.000 dollari in stablecoin all’anno più 600.000 token SUSHI (attualmente scambiati a 1,56 dollari l’uno) in un periodo di maturazione di quattro anni, con 350.000 SUSHI assegnati per i bonus da assegnare al lancio di nuovi prodotti.

Altri 1,2 milioni di SUSHI sono stati stanziati come incentivi per Howard nel caso in cui il prezzo di SUSHI superi determinate soglie durante il suo mandato, con pagamenti che aumentano costantemente quando il prezzo di SUSHI supera i 3, i 5, i 7, i 9 e gli 11 dollari. Se il prezzo di SUSHI supera gli 11 dollari sotto la sua guida, Howard riceverebbe 8,35 milioni di dollari di bonus attraverso il sis