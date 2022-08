Il famoso analista di criptovalute emette un verdetto sulla rinascita di Shiba Inu

Dopo un po’ di silenzio nell’ecosistema, Shiba Inu lancia la stablecoin.

Davis rivela anche nuovi piani di aggiornamento per SHIB, incluso il lancio di un nuovo token ricompensa.

Cosa sta succedendo nell’ecosistema Shiba Inu? Un minuto sembra morto; il minuto successivo Shiba Inu lancia una stablecoin che riporta in vita questa moneta meme. Tuttavia, secondo il veterano sostenitore delle criptovalute, Lark Davis, ci sono diverse domande reali a cui rispondere.

Davis condivide le sue opinioni sulla rinascita di SHIB nel suo ultimo podcast su YouTube venerdì.

Come ogni altro investitore in criptovalute, Davis cerca di sapere se le monete meme sono morte e spolverate o se sono ancora rilevanti; perché monete meme come SHIB continuano ad attrarre denaro degli investitori.

SHIB è risalito di recente nelle classifiche. Quindi, tutti vogliono sapere cosa sta succedendo con SHIB. È morto o si sta solo preparando a conquistare il mercato delle criptovalute ed essere il miglior cane?

Ciò che differenzia Shiba Inu da Dogecoin

Davis spiega cosa separa Shiba Inu dal suo predecessore, Dogecoin. Dogecoin è stato creato utilizzando il codice blockchain di Bitcoin ed è stato creato per essere la sua blockchain. Quindi, Dogecoin è la sua blockchain.

Ma Dogecoin è limitato nelle interazioni con le innovazioni nello spazio crittografico come i prodotti DeFi costruiti negli ultimi anni. Tuttavia, l’imminente rete di catene di doge potrebbe portare una nuova vita a Dogecoin.

In confronto, la creazione della moneta Shiba Inu era basata sulla cultura dei meme Dogecoin. Tuttavia, è stato costruito sulla rete Ethereum. Così, consentendo alla comunità amante dei meme di essere in grado di partecipare alla finanza decentralizzata.

Sorprendentemente, la moneta meme in questo momento è al livello successivo più alto di liquidità della capitalizzazione di mercato a parte Floki Inu, che è molto in basso (al di fuori delle prime 350 monete). Nel frattempo, Shiba è stata per molto tempo una delle prime 20 monete.

Con metà del 2022 già trascorsa, Shiba Inu non ha fatto eccezione alla carneficina avvenuta nei mercati ribassisti. Il mercato delle criptovalute è in calo di circa il 90% rispetto ai massimi storici. Ma nonostante i mercati crittografici ribassisti, SHIB ha fatto un passo avanti.

I prossimi aggiornamenti SHIB

Nuovi grandi aggiornamenti stanno arrivando per SHIB, che porterebbero una rinnovata eccitazione in questa grande moneta meme. Tuttavia, è importante capire che a parte una piccola collaborazione NFT avvenuta non molto tempo fa, quest’anno non ci sono stati molti cambiamenti per Shiba Inu.

È stato piuttosto lento. Il meglio che è successo l’anno scorso è stato il lancio dello scambio decentralizzato Shiba swap. Questo scambio decentralizzato scambia a malapena oltre 2 milioni al giorno, un piccolo volume considerando gli enormi volumi di scambio nel mercato delle criptovalute.

Quindi, questa non può essere la ragione principale della rinascita di Shiba. Ma l’esercito di Shiba ha spinto per la quotazione della moneta SHIB su più borse.

Qualche settimana fa, Shiba Inu ha ricevuto la tanto attesa quotazione su Bittrex. Questo elenco aiuterà ad aumentare la capitalizzazione di mercato di SHIB poiché ora ci sono più posti in cui le persone possono acquistarlo.

Ma questa crescente liquidità non ha impedito alla folla anti-Shiba di insistere sul fatto che nessuno si preoccupa più di Shiba Inu. Davis afferma che la maggior parte di questa folla anti-Shiba sono appassionati di Dogecoin.

Tuttavia, Shiba ha recentemente annunciato i suoi prossimi passi nel mondo della finanza decentralizzata. Ci sono cinque aggiornamenti unici in lavorazione per Shiba Inu.

Ci sarebbe un aggiornamento di livello 2 chiamato Shibarium. Il periodo di tempo per questa versione non è ancora noto. Ma questo aggiornamento consentirà microtransazioni per la moneta SHIB.

Inoltre, ridurrà notevolmente le commissioni del gas per lo scambio di SHIB sulla borsa SHIB. Il secondo aggiornamento è una nuova stablecoin chiamata SHI.