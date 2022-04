Abramo, il fioraio più gentile di Roma

Oggigiorno essere gentili è una qualità che in pochi possono vantare di avere. In un mondo in cui ormai più hai e più sei apprezzato, valori come la gentilezza, la buona volontà o la semplice voglia di aiutare l’altro sono rari. Ma Abramo, conosciuto da tutti come “Abramo il fioraio” è una bellissima eccezione. Stamattina ad esempio, solo perché “non aveva niente da fare”, ha pulito tutta una via da erbacce spinto esclusivamente dalla voglia di far bene alla sua comunità.

Il grande cuore di Abramo

Abramo ha una suo negozio di fiori a Roma, precisamente nella zona dell’Appio, dove ogni giorno rallegra i suoi clienti con delle composizioni che lasciano tutti a bocca aperta. Sempre con il sorriso stampato sul viso e una buona parola per tutti.

Nel suo profilo Facebook poche ore fa ha condiviso un post in cui fa vedere come ha pulito la “via della chiesa” solo perché “non aveva niente da fare”. Da solo, armandosi di pazienza e di una volontà invidiabile, ha tolto via tantissime erbacce altissime da tutta la strada solo per fare un piacere a tutta la comunità.

Sono stati tantissimi i commenti delle persone che lo conoscono che l’hanno ringraziato “come sempre”. “Grazie Abramo sei una persona unica e per questo ti vogliamo bene”.

La gentilezza è una dote di pochi

A volte quando si aiuta una persona ci si aspetta che il favore venga ricambiato. Tendere la mano verso l’altro solo per il piacere di farlo, senza aspettarsi niente in cambio, è una vera e propria dote di pochi. In un periodo in cui sembra che alcuni comportamenti non siano importanti, Abramo è la consolazione che niente è perduto.

Il buon senso, la voglia di far star bene gli altri per il ragazzo sono cose fondamentali. Tutti i giorni sui suoi profili social ci tiene a mandare messaggi di auguri e speranza a tutti i suoi amici.