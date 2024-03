Il mio vicino ha fatto sembrare nuovo il ferro bruciato

Incidenti domestici, per quanto non tanto rilevanti da comportare conseguenze per le persone, possono essere davvero fastidiosi. Può succedere, ad esempio che mentre state stirando, la piastra del ferro si bruci. Una seccatura che può essere provocata o da una temperatura troppo alta o anche da capi di abbigliamento che vengono stirati per errore, ma non dovrebbero.

Qualcuno penserà di aver pregiudicato definitivamente il ferro da stiro e si precipiterà a comprarne un altro. Ma non bisogna avere tanta fretta, in quanto esiste un metodo conosciuto da pochi che lo farà tornare come nuovo. Ora scopriremo il segreto per ripulire la piastra in modo da rendere l’elettrodomestico nuovamente utilizzabile. Perché esiste un trucco per ripulirla e farla tornare efficiente come al solito. Scopriamo di cosa si tratta…

L’ingrediente segreto per ripulire la piastra del ferro bruciata

Intanto impostiamo la temperatura del ferro da stiro su ‘media’, poi andiamo a rovistare tra i detersivi della cucina e tiriamo fuori una pastiglia per la lavastoviglie. Ebbene ora non resta che strofinare con calma questa pastiglia sulla piastra del ferro per vedere gradualmente andare via tutta la parte bruciata.

Un metodo estremamente semplice e veloce per far tornare nuovo il ferro

Una volta rimosso il grosso, e vedrete, sarà un’operazione estremamente semplice, con molta cura e grande pazienza continuate a sfregare la pastiglia con cura sul fondo dell’elettrodomestico. Per concludere prendete uno stuzzicadenti e assicuratevi che anche i buchi dai quali fuoriesce il vapore siano ben puliti e liberi da residui. In ultimo, per una pulizia ancora più approfondita, prendete anche un cotton fioc per ripulire con maggiore impegno i buchetti del vapore, questo per evitare che con il prossimo utilizzo il ferro da stiro da stiro possa nebulizzare sporcizia invece che vapore andando a danneggiare capi di abbigliamento.

Prima di comprarne uno nuovo provate questo trucchetto

Il procedimento per scrostare la piastra risulterà estremamente facile, seppure si tratta di un rimedio che davvero in pochi conoscono. Prima di sbarazzarvi del vostro ferro da stiro nel caso in cui foste ‘vittime’ di un piccolo incidente come quello della bruciatura della piastra, non vi resta che provare a mettere in pratica questo trucchetto e, non esiterete a suggerirlo anche ai vostri amici. Il risultato, infatti, è assicurato.