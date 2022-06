Il parco divertimenti più grande d’Europa apre in Italia e supera Disneyland: dove si trova e data apertura

Si sa che in Italia non mancano i parchi di divertimento. Tutti hanno sentito parlare di Gardaland, MagicLand, e così via e sicuramente tantissimi di voi ci sono stati almeno una volta. Il parco divertimenti un posto magico. In cui anche i grandi diventano bambini per qualche ora. E tutto quello che succede è caratterizzato da pura gioia e adrenalina. Su queste basi è nato Ludo&Felix, il nuovo parco italiano che supera anche Disenyland Paris.

Il nuovo parco divertimenti in Italia

Ludo&Felix è nato dalla voglia di poter rivitalizzare il territorio di Maddaloni, in provincia di Caserta. Un progetto ambizioso che ha dato vita al primo parco più grande per superficie di tutta l’Europa. Disenyland Paris conta 58 ettari mentre Ludo&Felix sarà diviso in due parti: 40 ettari dedicati al parco tematico, Ludo, e 60 ettari dedicati al polo culturale, Felix.

Ci si potrà immergenre in un vero e proprio viaggio virtuale tra 20 città europee scoprendo culture e usanze diverse. Non sarà quindi solo un’esperienza ludica, ma di più, molto di più. Nel corso del tempo ci saranno anche fiere internazionali e un cinema IMAX con 1000 posti a sedere!