Il Parlamento europeo approva un disegno di legge che impone alle società di criptovalute il KYC dei portafogli non depositari

Le società europee di criptovalute potrebbero presto essere costrette a implementare procedure di KYC (Know Your Client) per i portafogli non depositari con cui effettuano transazioni.

Il 31 marzo, la Commissione per gli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento europeo ha approvato le disposizioni del regolamento europeo sul trasferimento di fondi che limitano i fornitori di servizi per i beni virtuali (VASP) a effettuare transazioni con i portafogli non ospitati senza verificare preventivamente l’identità dei loro proprietari.

Inoltre, i VASP saranno tenuti a segnalare tutte le transazioni di criptovalute di valore superiore a 1.000 euro alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio.

La mossa fa seguito all’inclusione di pesanti disposizioni che prendono di mira il settore delle criptovalute nel disegno di legge statunitense sulle infrastrutture dello scorso novembre. Se applicate all’estremo, queste disposizioni potrebbero richiedere ai validatori di rete e agli sviluppatori di software di raccogliere informazioni KYC sulle loro controparti transazionali, cosa che in molti casi è impossibile.

I mercati si fermano

Con le tempestose nubi normative che si addensano sia sugli Stati Uniti che sull’Europa, il recente rally delle criptovalute sembra essersi fermato. Secondo CoinGecko, tutte le criptovalute non stabilizzate classificate tra le prime 30 per capitalizzazione di mercato sono in calo nelle ultime 24 ore, mentre solo quattro delle prime 100 hanno registrato un guadagno giornaliero.

La legge è passata con un margine significativo nella votazione finale. Patrick Hansen di Unstoppable Finance ha twittato che 93 deputati hanno votato a favore contro 14 contrari e 14 astensioni.

Le norme saranno poi discusse in un trilogo con la Commissione europea e il Consiglio europeo a metà aprile, dove le disposizioni potrebbero incontrare una resistenza più rigida. “Il trilogo dura solitamente un paio di mesi e offre l’ultima possibilità di introdurre modifiche”, ha dichiarato Hansen.

“Le singole voci del Consiglio e della Commissione mi rendono ottimista sul fatto che possiamo ancora ottenere dei cambiamenti… Ricorda: Questa non è la fase finale del processo legislativo”, ha aggiunto.

Se la legislazione passerà attraverso il trilogo, le imprese di criptovalute avranno ancora nove mesi di tempo per adottare piani di adozione e attuazione del regolamento e 18 mesi per garantire la piena conformità come accade con Biticodes.

Il co-fondatore e CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha descritto la legislazione come un trattamento “diverso per ogni persona che detiene criptovalute rispetto al fiat”.

“Questo significa che prima di poter inviare o ricevere criptovalute da un portafoglio self-hosted, Coinbase dovrà raccogliere, archiviare e verificare le informazioni sulla controparte, che non è un nostro cliente, prima che il trasferimento sia consentito”, ha dichiarato. Armstrong ha continuato dicendo che Coinbase dovrà segnalare i propri clienti alle autorità “ogni volta che [ricevono] 1.000 euro o più in criptovalute da un portafoglio self-hosted”.

“Immaginate se l’UE richiedesse alla vostra banca di segnalarvi alle autorità ogni volta che pagate l’affitto solo perché la transazione è superiore a 1.000 euro”. – Brian Armstrong, CEO di Coinbase.

Unstoppable Finance ha scritto che le transazioni tra i portafogli non depositari e le borse centralizzate “diventerebbero molto più costose e onerose” a causa dei requisiti di raccolta dei dati.

Il team ha ipotizzato che “le società di criptovalute più piccole con meno risorse” potrebbero vietare i trasferimenti ai portafogli auto-ospitati per evitare le spese, danneggiando la loro competitività e spingendo gli utenti europei verso le piattaforme estere.

Unstoppable ha anche avvertito che i database che conservano nomi, indirizzi di casa e altri dati personali sensibili diventeranno l’obiettivo di hacker e criminali, il che potrebbe portare a un aumento degli episodi di hacking, phishing e violenza fisica contro gli utenti di criptovalute.

Implicazioni future

In un thread del 27 marzo, Hansen ha anche identificato diverse minacce future che potrebbero sorgere in caso di entrata in vigore delle disposizioni.

Ha osservato che un anno dopo l’entrata in vigore della legislazione, la Commissione europea può valutare “ulteriori misure specifiche per mitigare i rischi posti dai trasferimenti da o verso portafogli non ospitati, comprese eventuali restrizioni”. Ciò significa che la Commissione potrebbe potenzialmente muoversi per imporre un divieto assoluto sui trasferimenti tra VASP e portafogli non custoditi in futuro.

Hansen ha aggiunto che dopo tre anni la commissione presenterà una relazione dettagliata sull’applicazione e l’attuazione della legislazione, compresa una valutazione della necessità di “obblighi specifici per i fornitori di hardware… e software wallet”. Questa disposizione suggerisce che la Commissione potrebbe prendere direttamente di mira, in un secondo momento, società come Ledger, Trezor e MetaMask.

Il membro del Parlamento europeo Paul Tang ha risposto ai numerosi critici della proposta di legge, twittando che il voto “non vieterà nulla”.

“Invece, obblighiamo la verifica a prevenire il crimine e la corruzione attraverso i portafogli non ospitati”, ha continuato. “Il crimine e la corruzione non sono innovazione”.