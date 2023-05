Il percorso europeo delle italiane è una chimera o un indicatore futuro?

La stagione 2022-2023, per le squadre italiane, è stata straordinaria, considerando il percorso europeo di numerose formazioni che sono state in grado di raggiungere risultati incredibili. L’Inter è in finale di Champions League, dopo aver battuto il Milan in uno storico e stravinto euroderby di cui si era parlato anche su Mondocalciomagazine.it, mentre Juventus e Roma si sono spinte fino alle semifinali di Europa league. Infine, la Fiorentina è riuscita nel raggiungere le fasi finali della Conference league che, nell’ambito della sua prima edizione, è stata vinta dalla Roma di José Mourinho.

La domanda che tutti si pongono, a questo punto, è molto semplice: il grande strapotere mostrato dalle italiane nel contesto della stagione in questione rappresenta un unicum piuttosto casuale e, dunque, da non considerarsi come attendibile o potrà essere sintomatico di un futuro in cui le italiane possono davvero far paura come in passato? Per cercare di rispondere a questa domanda, sarà importante prendere in esame alcuni fattori, relativi soprattutto a quali sono le conseguenze che saranno causate da una stagione di questo genere che, al di là del tifo e dell’aspetto puramente calcistico, provoca un vantaggio anche per tutto il movimento calcistico nazionale.

Che cosa cambia con i risultati nella stagione?

Prima di proseguire con un’analisi del possibile futuro delle squadre italiane nelle competizioni internazionali, è importante chiedersi, innanzitutto, quali sono le differenze e le conseguenze che saranno provocate da una stagione di così tanto grande e importante livello. L’Italia, in quanto movimento calcistico nazionale, occupa attualmente il secondo posto stagionale in Europa, per maggior numero di punti ottenuti. C’è da dire che, con le eventuali vittorie delle squadre italiane, nelle rispettive competizioni, si riuscirebbe a superare il primo posto dell’Inghilterra, il che significherebbe ottenere dei consistenti vantaggi in termini di posizionamento e di fasce nella prossima stagione.

È già sicuro, infatti, che al di là della prima fascia che sarà conquistata dal Napoli, in quanto detentrice dello scudetto, potranno esserci anche dei posizionamenti importanti di altre squadre. Ad esempio, l’Inter partirebbe in seconda fascia, non soltanto in virtù della sua finale ottenuta ma anche a causa dell’ottimo posizionamento dell’Italia nelle competizioni europee. Naturalmente, l’eventuale vittoria delle competizioni, da parte delle squadre specifiche impegnate, comporterebbe un salto in avanti non solo nel punteggio, ma anche nelle fasce. Un miglior posizionamento in termini di fasce di coppe europee, ovviamente, vuol dire possibilità di finire in giro i più semplici e, dunque, di passare il turno senza troppi sforzi.

Come interpretare la stagione europea

A margine di un discorso sicuramente molto significativo, per quanto riguarda i vantaggi che le squadre italiane otterranno in Europa, è importante considerare un aspetto: gran parte dei posizionamenti importanti che sono stati osservati nel corso di questa stagione è, in ogni caso, casuale. Certo è che in campo scendono le squadre e i calciatori, dunque non si discute il valore tecnico mostrato dalle formazioni ma, ad esempio, considerando il cammino di Fiorentina e Inter nelle rispettive competizioni, è innegabile che i sorteggi sono stati sempre molto benevoli.

Oltre tutto, in Champions League, avere tre squadre ai quarti nello stesso lato del tabellone ha aumentato considerevolmente le possibilità di vedere almeno un’italiana in semifinale, con la possibilità, poi concretizzatasi, di avere una squadra italiana in finale di Champions League. Per questo motivo, dalla prossima stagione, potrebbe non essere più così tanto arrembante il percorso delle italiane nelle coppe europee ma, allo stesso modo, ciò non significherà una perdita di valore, quanto più un frutto di casualità nel percorso. Bisogna rendersi conto del valore delle italiane mostrato in campo al di là dei posizionamenti e dei risultati che, quest’anno, sono stati piuttosto irripetibili.