Il ritorno di Federer: le apparizioni sul campo future del tennista dopo l’addio

L’addio al tennis di Roger Federer, il tennista svizzero soprannominato King Roger e famoso in tutto il mondo per le sue imprese sportive ai limiti dell’incredibile, è stato ufficializzato lo scorso settembre e ha lasciato fan e tifosi emozionati, ma indubbiamente anche disorientati: cosa ne sarà adesso di Federer, il terzo membro dei The Big Three, il “trio non ufficiale” di giocatori di tennis da record composto da Federer, lo spagnolo Rafael Nadal e il serbo Novak Djokovic?

Federer torna sul campo: l’evento UNIQLO a Tokyo

La risposta esatta riguardo il tennista svizzero non si può ancora avere, ma ci sono degli indizi che fanno ben pensare che non sia ancora arrivata l’ultima apparizione di Federer in relazione al tennis: certamente l’ultima partita della sua carriera come tennista è stata quella disputata alla Laver Cup in doppio al fianco di Rafael Nadal, è già noto però che lo svizzero tornerà sul campo per la prima volta dopo il ritiro in occasione di un evento del suo sponsor UNIQLO, conosciuto marchio di abbigliamento giapponese presente anche in Italia a Milano. L’evento, dal titolo UNIQLO Lifewear Day Tokyo 2022, si svolgerà all’Arena Coliseum di Tokyo il 19 novembre, in occasione del lancio della nuova collezione. Agli spettatori verranno offerti dei biglietti per un momento di coaching con Roger Federer e Shingo Kunieda, altro global ambassador di UNIQLO Lifewear nonché campione di tennis in sedia a rotelle.

Dai 20 Slam alla partita finale: il match di Londra

Come accennato, il match alla O2 Arena di Londra del 15 settembre scorso è stato l’addio ufficiale alla carriera incredibile di Roger Federer: un evento seguitissimo dai boomakers italiani come del resto tutti gli altri incontri tennistici sui quali è possibile effettuare scommesse online, grazie anche ai bonus di benvenuto che sempre più spesso le piattaforme riservano ai nuovi iscritti. Ma la serata storica che ha segnato ancora una volta il mondo del tennis non è che il fiore all’occhiello delle imprese di Federer: il tennista vanta infatti la vittoria di 20 Slam, con ben 8 trionfi avvenuti proprio a Wimbledon, il torneo di tennis più antico al mondo, che si tiene a Londra, la città in cui ha giocato la sua ultima partita.

Le prospettive per il futuro di Federer: mai senza tennis

La carriera di Federer è durata 24 anni e si è conclusa dividendo il campo nel doppio con un altro tennista professionista, Rafael Nadal, anche lui emozionatissimo e commosso. Lo storico rivale non ha avuto paura di mostrare le lacrime davanti alle telecamere: d’altronde l’importanza della fine della carriera di Federer è stata epocale e ne hanno risentito, in senso buono, anche i colleghi. Adesso però il tennista dovrà tenere fede alla “promessa sottintesa” fatta nelle scorse settimane: non finisce la sua presenza sui campi, cambierà solo la modalità. Esattamente come intenderà farlo, non ci è ancora dato di saperlo, ma molto probabilmente, oltre a continuare le attività con gli sponsor come ad esempio gli eventi organizzati da UNIQLO, potrebbe rimanere nel settore comecoach, allenatore, forse persino opinionista. Quel che è certo è che il mondo del tennis non può fare a meno di Federer, così come lo stesso atleta non potrà rimanere lontano dai campi in assoluto.