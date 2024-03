Il segreto naturale per far profumare casa in un batter d’occhio

Il sogno di tutti è tenere sempre casa profumata. Non rappresenta solo un modo per rendere la propria abitazione accogliente agli ospiti, ma anche una maniera per assicurare a noi stessi di vivere in un ambiente dall’odore costantemente gradevole e fresco che contribuisce anche a dare un senso di pulito. Non sembra un obiettivo facile da raggiungere, eppure un modo c’è ed è anche estremamente semplice. Così facile da farvi restare sorpresi.

Come realizzare un profumatore per ambienti

Pochi semplici ingredienti e il gioco è fatto. Prodotti facilmente reperibili in casa da mescolare insieme per liberare la vostra casa, una volta per tutto, da odori sgradevoli, garantendo costantemente un piacevole profumo negli ambienti e volendo anche tra gli abiti. Quel che serve è una ciotola e un ingrediente ‘segreto’ che tutti abbiamo in cucina: il sale marino grosso.

Quali ingredienti occorrono

Basta mettere due manciate di sale e aggiungere un olio essenziale a scelta, volendo anche la lavanda che ha la funzione di ridurre lo stress, oltre ad avere un delizioso profumo. Ma si può scegliere tra varie essenze, quali: bergamotto, camomilla o incenso, o anche mescolarne di differenti per ottenere la fragranza preferita. Fatto questo occorre mescolare con cura e aggiungere poi una manciata di chiodi di garofano.

Come distribuirlo nei vari ambienti di casa

Ora non resta che un ultimo passaggio prendere una mascherina, di quelle chirurgiche utilizzate durante il periodo del Covid per evitare i contagi, e tagliarla a metà. A seguire prendere il composto a base di sale, olii essenziali e chiodi di garofano e riporlo in una delle due parti di mascherina ritagliata, richiuderla come fosse in sacchetto ed il gioco è fatto. Non resta che realizzarne più di un sacchetto e appenderli in varie parti di casa: nell’armadio, tra i vestiti; ma anche tra la biancheria (asciugamani e lenzuola) oltre che in bagno o in camera da letto, per diffondere un gradevole profumo che caratterizzerà la vostra casa.

Il segreto che in pochi conoscono

Un rimedio semplice sia per gli ingredienti necessari, sia per la preparazione. Un piccolo e facilissimo segreto che può davvero fare la differenza. E qualora questa soluzione dovesse piacervi, non vi resta che riprodurre periodicamente questi sacchetti, scegliendo magari di volta in volta olii essenziali differenti per cambiare la fragranza. Vivrete così in un ambiente sempre profumato…