Il software per il Digital Signage per le Smart TV

Quando si parla di segnaletica digitale, non si può fare a meno di concentrarsi sugli aspetti relativi al software digital signage che permette di fare in modo che i messaggi pubblicitari possano apparire sugli schermi delle smart tv.

Digital Signage: scopri cosa è

Si tratta di una innovativa tecnologia in grado di rivoluzionare il modo di fare marketing: video, immagini, musiche e animazioni si uniscono al fine di rendere i contenuti estremamente accattivanti e capaci di incuriosire tutti i potenziali clienti.

Questo tipo di tecnologia è facile da utilizzare e sembra possa essere in grado di fare aumentare i guadagni attirando sempre più persone verso il proprio business. Gli impieghi possibili sono numerosi:

Sale di attesa degli aeroporti

Ospedali e scuole

Banche

Alberghi

Inoltre, anche i proprietari dei negozi, possono sfruttare le potenzialità del digital signage attraverso l’installazione di smart tv all’interno dei propri store o nelle vetrine.

Come funziona

Utilizzare al meglio questo tipo di tecnologia innovativa non è difficile. Affidarsi al digital signage potrebbe quindi essere una buona scelta per tutti coloro che non hanno particolare dimestichezza con il mondo tecnologico in quanto, grazie ai software dedicati, trasmettere i contenuti pubblicitari risulterà intuitivo e semplice.

L’importanza del giusto software

Qualsiasi tipo di tecnologia, per funzionare, ha bisogno di un software specifico. I team di sviluppatori che si dedicano al digital signage hanno realizzato delle soluzioni che sembrano essere in grado di fare in modo che tutto possa girare al meglio e dare al tuo business la possibilità di crescere.

Per diffondere i propri contenuti di marketing, è necessario essere in possesso di una smart tv e di un device sul quale installare il software dedicato. Questo è infatti necessario sia per realizzare ed editare i contenuti, sia per controllarne la diffusione a distanza.

Come avviene la comunicazione tra software e smart tv

Per fare in modo che i contenuti che vuoi mandare ai tuoi clienti possano essere diffusi è necessario prima di tutto possedere una connessione wifi veloce e affidabile. Lo streaming dei contenuti multimediali che vengono creati con il software digital signage, rischia di non funzionare alla perfezione qualora la connessione wifi sia lenta.

Inoltre, affinché il display sia in grado di trasmettere i contenuti desiderati, è necessario che all’interno del sistema operativo della smart tv sia installata un’apposita app oppure che mediante la porta HDMI venga collegato un dispositivo hardware esterno.

Completate queste semplici operazioni, attraverso l’editor che viene fornito assieme al software è quindi possibile iniziare a creare i propri contenuti personalizzandoli in svariati modi.

Quale smart tv scegliere

I software digital signage, si adattano a tutte le smart tv in quanto sono concepiti appositamente per coniugare la praticità di utilizzo, al possibile alto potenziale in termini di resa della campagna di marketing.

Come dicevamo, le condizioni essenziali per fare funzionare il software sono l’essere in possesso di una connessione wifi e utilizzare la app presente nel sistema operativo della televisione o mediante l’hardware esterno di facile utilizzo. Detto ciò quindi, se sei già in possesso di una smart tv e non vuoi investire altri soldi per comprarne una nuova, puoi iniziare ugualmente ad utilizzare il digital signage.

Esistono tuttavia alcuni suggerimenti che potrebbero influire in modo positivo sulle tue campagne di marketing, in tema di scelta ed utilizzo delle smart tv.

Dimensioni, orientamento e posizionamento

Le dimensioni ideali, affinché i contenuti possano essere ben visibili dai clienti, devono essere preferibilmente comprese tra i 32 e i 64 pollici. E’ poi buona cosa, capire bene e studiare in anticipo, dove posizionare gli schermi: se vuoi collocare la smart tv in un luogo assai affollato, potrebbe essere una buona scelta pensare di installare i display ad un’altezza tale da poter essere visto da tutti, se invece decidi di metterlo nella vetrina del tuo negozio, potrai optare per un’altezza diversa.

A seconda del contenuto che si vuole trasmettere e che viene creato, è utile anche capire se si vuole orientare la smart tv in orizzontale oppure in verticale. In software digital signage, funziona in entrambi i modi e la scelta è modificabile in ogni occasione e in ogni momento si decida di cambiare a seconda del contenuto scelto.

Scegliere il giusto software è importante

Ora che abbiamo illustrato le caratteristiche del software digital signage e di come esso funziona, ti illustriamo quelli che sono alcuni degli importanti aspetti da prendere in considerazione quando si deve fare la scelta relativa al software da utilizzare per le proprie campagne pubblicitarie:

Affidabilità e sicurezza

Facilità di utilizzo

Assistenza clienti

Utilizzo da remoto e offline

Varietà e possibilità di utilizzo dell’editor

Spazio di archiviazione

Per essere certi che il software faccia al caso tuo, informati anche sui fornitori che permettono di provarlo ed utilizzarlo per un periodo gratuito. Solo così ti renderai effettivamente conto se ti trovi a tuo agio, se sei in grado di utilizzarlo e se le sue caratteristiche ti soddisfano.

Conclusione

Il digital signage è una tecnologia moderna che può rivoluzionare il modo di fare pubblicità attraverso la diffusione di contenuti interattivi, coinvolgenti e che possono rendere i clienti i protagonisti del messaggio pubblicitario stesso.

Per potere utilizzare il digital signage in modo efficace, è necessario scegliere il giusto software che possa rispecchiare le tue esigenze; tra la caratteristiche che non possono mancare, devono assolutamente esserci l’affidabilità e la sicurezza oltre che la facilità di utilizzo e la possibilità di potere contare su una assistenza clienti sempre presente.

Infine, affidarsi al fornitore che da la possibilità di usufruire di un periodo trail gratuito è molto importante in quanto, solo provando con mano tutte le funzionalità del software, si può davvero capire se si tratta del prodotto giusto per il tuo business e che sia in grado di darti tante soddisfazioni.