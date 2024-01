Ilary Blasi, tutti i segreti della villa dell’Eur in cui vive con i figli

Nell’ultimo anno Ilary Blasi è salita agli onori della cronaca soprattutto per la fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Tra battibecchi, borse e Rolex scomparsi, affidamento e mantenimento dei tre figli e la gestione del centro sportivo di Ostia Antica, la Longarina, è stato un gran parlare. Ma la Blasi a parte i diverbi con l’ex marito e la nuova storia d’amore con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, ha una vita professionale consolidata. Presentatrice de L’Isola dei Famosi, del Festivalbar e de Le Iene, la showgirl ha conquistato un posto di rilievo nei cuori di tanti italiani per la sua professionali, la sua simpatia e non di meno per la sua bellezza.

La villa dell’Eur assegnata a Ilary dopo la separazione da Totti

Tornando alla fine della sua storia d’amore con Totti, a Ilary è stata assegnata la casa familiare. Ma più che parlare di casa è opportuno parlare di villa lussuosa situata all’Eur, in zona Torrino, che si estende su 1.500 metri quadrati, due piscine, un campo da tennis, un campo di calcetto e uno di padel, una sala giochi e persino una Spa, oltre a 25 stanze. Una proprietà il cui valore ammonta a circa 18 milioni di euro.

Dove si trova

Situata tra la via del Mare, via Colombo e via Pontina è circondata da ampie aree verdi che consentono di godere della pace nonostante sia situata in una zona ben collegata dalle varie strade che la circondano. Una dimora magnifica con un grande spazio alberato con un grande giardino.

Interno della casa della conduttrice televisiva

Al suo interno è possibile rendersi conto della cura dei particolari, del lusso e della raffinatezza dei dettagli. Una casa che racconta una storia di vita, un amore che ha creato invidia a tante persone. Al pian terreno presenta un grande open space e, sempre al pian terreno, c’è la sala da pranzo e il salone. Nel piano inferiore c’è un’area da dedicare allo svago e alle occasioni da trascorrere con amici e parenti.

Una mega villa acquistata da Ilary Blasi e Francesco Totti durante il matrimoni e che dopo la separazione è rimasta alla conduttrice che ci vive tuttora insieme ai tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, mentre l’ex capitano giallorosso si è trasferito in un’abitazione a Vigna Clara insieme alla sua nuova compagna, Noemi Bocchi.