Impianti dentali in Albania: la soluzione giusta per risparmiare senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza

Le cure dentali possono rivelarsi estremamente onerose dal punto di vista economico. Soprattutto in un periodo come questo, caratterizzato da una situazione di generale crisi economica, nei casi in cui ci si trova, da un momento all’altro, con un problema ai denti è normale preoccuparsi.

Per fortuna, esistono diverse alternative da prendere in considerazione per far fronte al problema. Una di queste è il turismo dentale, sempre più richiesto. Il vantaggio principale che lo caratterizza riguarda la possibilità di coniugare cure dentali e scoperta di Paesi spesso poco conosciuti, ma ricchi di luoghi bellissimi da scoprire.

Uno di questi è l’Albania. Nelle prossime righe, vediamo perché vale la pena scegliere gli impianti dentali in questo Paese e perché, soprattutto, non bisogna temere nulla dal punto di vista della sicurezza.

Cure dentistiche in Albania: quanto si risparmia e perché

Le cure dentistiche in Albania, numeri alla mano, costano circa il 70% in meno rispetto a quanto si paga in Italia. Come mai? Il fattore principale è il costo della vita più basso, aspetto che si riflette, per esempio, sul peso economico inferiore che deve affrontare un’attività che affitta dei locali.

I costi ridotti dei trattamenti rispetto all’Italia preoccupano diverse persone che, prima di optare per il turismo dentale in Albania, riflettono più e più volte.

Non c’è ragione di allarmarsi, in quanto la qualità è la stessa. I dentisti che operano in Albania sono professionisti qualificati, con alle spalle esperienze professionali e formative in tutto il mondo.

I vantaggi della scelta dell’Albania per gli impianti dentali

Quando si parla di cure dentali, una delle prime immagini che si palesano alla mente è quella della giornata in cui bisogna incastrare tantissimi impegni, tra cui l’appuntamento dal dentista. Questo può portare a vivere la situazione con ulteriore stress.

Nel momento in cui si opta per l’Albania per le proprie cure dentali, si ha la possibilità, per qualche giorno, di mettere da parte questo problema.

Realtà come la clinica dentale in Albania Andent, infatti, non offrono solo cure mirate e innovative. Permettono anche di usufruire di un pacchetto turistico completo. Soprattutto nei casi in cui le cure richiedono più sedute si ha così modo, tra un intervento e l’altro, di dedicarsi alla scoperta delle bellezze del Paese.

Nel caso sopra menzionato della clinica Andent, si parla di una realtà situata a Tirana. La capitale dell’Albania è caratterizzata dalla presenza di diversi luoghi che vale la pena scoprire. Qualche esempio? Il Museo di Storia Nazionale. Inaugurato nel 1981, è il più grande a livello nazionale. Situato nella piazza principale della città presenta, sulla facciata più grande, un grande mosaico che raffigura la storia del Paese.

Da non dimenticare sono anche la Torre dell’Orologio, costruita nel 1981 grazie al sostegno economico di alcune facoltose famiglie, e considerata il simbolo della città.

Per passare il tempo fra un trattamento e l’altro, ci si può anche spingere fuori da Tirana. Vicino alla capitale dell’Albania sono presenti diversi borghi e città che vale la pena esplorare. Nell’elenco spicca Kruja, cittadina la cui fama, in passato, è stata legata al suo essere la capitale del regno d’Albania.

Quando la si chiama in causa, è necessario citare il locale castello, risalente al XV secolo, simbolo della resistenza degli albanesi al tentativo di invasione, poi andato in porto, da parte dell’Impero Ottomano.

Realtà come Andent offrono, compreso nel prezzo, un soggiorno completo, garanzia di relax (aspetto fondamentale per affrontare le cure con la giusta serenità, mettendo da parte i pensieri all’insegna del timore che affollano la mente di tantissime persone quando devono recarsi dal dentista). L’alloggio è in una struttura di livello premium, situate a poca distanza dalla clinica.

In tutto questo, non va mai dimenticato che, nel corso della permanenza in Albania, il paziente è assistito da personale che parla perfettamente italiano e che si occupa di assisterlo fin dall’accoglienza in aeroporto.

Come scegliere la clinica giusta per le cure dentali in Albania

Nelle righe precedenti, abbiamo nominato una delle cliniche dentali più celebri dell’Albania. Si tratta di uno dei tanti riferimenti da prendere in considerazione quando si parla di turismo dentale. A questo punto, è naturale chiedersi come scegliere la realtà giusta.

Fra i criteri più importanti rientrano indubbiamente le recensioni. Nel momento in cui si passano in rassegna i dettagli del sito della clinica, è essenziale focalizzarsi sulle testimonianze dei pazienti che hanno già usufruito delle cure.

La clinica Andent rappresenta ancora una volta un esempio utile da chiamare in causa. Questa realtà, infatti, è caratterizzata dalla presenza, sul portale ufficiale, di una sezione dedicata alle recensioni in cui compaiono delle testimonianze video.

L’utente interessato ha quindi la certezza di trovarsi davanti a punti di vista veritieri, in quanto ascolta l’esperienza degli ex pazienti dalla loro viva voce.

Essenziale è ovviamente dare un’occhiata anche al curriculum del personale sanitario e informarsi sui protocolli di sicurezza.