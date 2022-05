Proteggere la propria casa o l’attività commerciale, oggi è necessario perché sono aumentati tantissimi i furti e anche le violenze domestiche. Le case rimangono le vittime preferite di atti vandalici o furti. Non solo le seconde abitazioni vengono prese di mira, ma perfino quelle che sono l’abitazione principale, dove poi c’è un vero e proprio studio degli orari in cui un utente le frequenta.

Ogni giorno troviamo quindi una serie di notizie allarmanti. Se volete vivere tranquilli, sia in casa che quando siete fuori casa, allora dovete interessarvi a degli Impianti di sorveglianza per casa.

Il settore ha ottime qualità e diverse tecnologie che sono in grado di fare una videosorveglianza in tempo reale, far scattare dei sistemi di sicurezza oppure che possano avvisare i vicini.

Infatti oggi la scelta diventa difficile perché non si sa cosa scegliere poiché le varianti sono tantissime. Da un lato però vediamo che è proprio grazie agli impianti che ci sono che è poi possibile avere delle nuove sicurezze che aiutano a migliorare la protezione e la sicurezza della propria casa e di sé stessi.

Dunque cerchiamo di chiarire un pochino le idee e quindi dare delle spiegazioni.

Come scegliere la sorveglianza per la casa?

Momento di scegliere il vostro impianto di sorveglianza? Come? Non partite da quello che trovate scritto su internet, che pubblicizzano un modello di allarme oppure un altro tipo di sirena, perché la pubblicità fa comprare spesso quello che non è utile.

Infatti è bene che pensiate a farvi fare un preventivo da parte di un rivenditore che possa notare quali sono i punti deboli della vostra abitazione. Qualche consiglio ve lo possiamo dare. Le case isolate o seconde case, che vengono lasciate da sole per molto tempo, hanno bisogno di avere a che fare con un sistema che sia di videosorveglianza a distanza. Se però non avete internet, allora meglio che installiate delle sirene che possano poi inviarvi una chiamata con la linea telefonica classica.

Meglio che abbiate dei serramenti blindati perché eviterete comunque degli atti vandalici.

Per le case che sono in quartieri ben abitati, ma che sono distanziate, l’allarme rimane il sistema di sorveglianza migliore, ma è bene che valutiate sempre delle telecamere da esterno e da interno. Perché? Esse registrato o vi avvisano, se ci sono degli utenti sospetti fuori casa o sono entrati in casa.

Videosorveglianza in tempo reale

Quando si vuole una protezione e sicurezza massima, dovete assolutamente pensare al sistema di videosorveglianza in domotica con sensori di movimento. Le telecamere si attivano in casa quando avvertono un movimento e vi inviano un messaggio tramite la connessione wi-fi.

In questo modo potete far intervenire direttamente le forze dell’ordine. In alternativa, per migliorare la vigilanza, potete fare un abbonamento con un’associazione di metronotte o di ronda diurna che ricevono poi anch’essi dei messaggi in tempo reale.

Si tratta comunque di avere dei professionisti che intervengono immediatamente e che si prendono la responsabilità di quello che succede. La videosorveglianza in domotica è consigliata anche e soprattutto per le gioiellerie.