La perdita dei denti non è una condizione piacevole poiché si ha un danno estetico notevole, si rischia di avere problemi di infezioni gengivali e una pessima masticazione. Le soluzioni dentistiche che oggi sono state studiate, permettono di avere nuovi denti, uguali a quelli naturali, che eliminano tale problema.

L’implantologia si divide in quella a carico immediato e la classica. La prima propone di avere immediatamente i denti mancanti senza dover aspettare mesi per terminare il posizionamento. Mentre la classica interessa una procedura per installare il dente che è più lenta, dove ci sono mesi e mesi di prova e adattamento.

Perché, a questo punto, non si dovrebbe preferire la prima soluzione? Il carico immediato è studiato in alcune formule che però sono utili solo per determinati tipi di paziente. Risulta meno costoso, questo è vero, ma per mesi occorre avere tante attenzioni. Però è una soluzione ideale per coloro che hanno perso più denti ed hanno bisogno di avere una nuova dentatura che sia meno costosa, efficace e non dia problemi.

Il dentista è il professionista che sarà in grado di darvi tutte le giuste informazioni e naturalmente mettervi al corrente di quale sia la vostra situazione dentale.

Condizioni tipiche del carico immediato

Le condizioni tipiche per avere un Impianto dentale a carico immediato sono quelle di una buona consistenza dell’osso, valutare quanti sono i denti che si devono fissare, controllare poi la forma della gengiva e assicurarsi che il paziente sia in grado di poter sostenere questo intervento.

Oggi è possibile posizionare tale dentatura perfino nei pazienti che hanno poco osso mandibolare o mascellare, ma prima è necessario che ci sia un altro tipo di intervento. Il dentista deve avere quindi una competenza tale che identifichi i problemi del paziente e sappia come comportarsi.

Ad ogni modo non è consigliato questo intervento quando si parla di soggetti che hanno osteoporosi oppure hanno subito dei traumi mandibolari dove si rischia che l’osso non possa poi sostenere eventuali forature.

L’impianto si consiglia quando poi si ha a che fare con una condizione in cui mancano più denti poiché si riescono a fissare da un minimo di 3 denti fino a l’intera arcata dentale. Risparmiando sia sull’immissione delle viti, che poi sul costo e perfino per il dolore.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi?

L’impianto a carico immediato consente di avere dei denti che sono subito disponibili, questo è uno dei vantaggi. Si hanno costi inferiori rispetto all’implantologia classica poiché quest’ultima richiede più lavoro e anche altri metodi di immissione. Meno dolorosa rispetto sempre al classico impianto. Tra gli svantaggi che si hanno c’è quello di rientrare nella categoria dei pazienti che hanno la giusta quantità di osso, occorre valutare che l’intervento deve essere eseguito in un unico momento. Diventa poi necessario che ci siano alcune caratteristiche specifiche a livello salutare.

Alla fine non ci sono grandi svantaggi nell’avere questo tipo di impianto, anzi è piuttosto conveniente, ma naturalmente dovete affidarvi a dei professionisti che hanno una grande esperienza nel settore degli impianti dentali.