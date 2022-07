Impianto fotovoltaico in azienda: tipologie, incentivi e vantaggi

Dopo anni passati a tentennare vi siete decisi ad informarvi definitivamente sull’uso dell’impianto fotovoltaico per la vostra azienda?

In questo articolo troverete una panoramica sulle tipologie esistenti, i vantaggi che porta l’installazione di questi impianti e a quali incentivi potete fare riferimento per avere un supporto economico.

I tipi di impianti fotovoltaici

Come immaginerete, non esiste una sola tipologia di impianto fotovoltaico al mondo, infatti essi si distinguono in base a diversi fattori, come la grandezza, il luogo in cui vengono collocati, il tipo di semiconduttore che viene utilizzato e molte altre caratteristiche.

Prima di scegliere l’impianto fotovoltaico adatto a voi e alla vostra azienda, ovviamente è importante sapere quali modelli esistono e avere chiaro in mente le vostre esigenze, per poter capire di conseguenza quale sia l’impianto perfetto da acquistare e non fare la scelta sbagliata. Qui di seguito parliamo delle diverse tipologie di impianti fotovoltaici e vi diamo un’infarinatura per cominciare a capirne sempre di più.

Impianto fotovoltaico domestico e commerciale

Quando si deve scegliere un impianto fotovoltaico, uno dei primi aspetti da prendere in considerazione è la taglia necessaria, che ovviamente varierà in base all’uso che ne verrà fatto. Se ad esempio state cercando un impianto fotovoltaico per uso domestico, basteranno pochi pannelli da collocare sopra il tetto dell’abitazione e non serve molta potenza, infatti 3kW o poco più saranno sufficienti.

Parlando invece di impianti fotovoltaici ad uso commerciale, si cambia completamente taglia e potenza perché dovranno coprire una superficie molto più ampia e produrre molta più energia rispetto a quella che serve ad una sola abitazione domestica. Infatti, per aumentare l’autonomia elettrica, i pannelli fotovoltaici per aziende occuperanno interi tetti dei capannoni industriali, in modo che tutto funzioni.

Nel caso in cui l’impianto dovesse superare il MW di potenza, allora si parla di sistema fotovoltaico da collocare a terra, che sarà esteso per molti ettari e la maggior parte delle volte viene utilizzato in ex aree agricole o industriali. Lo scopo di questi impianti è di produrre elettricità fotovoltaica su larga scala, per poi cederla alla rete elettrica nazionale.

Impianto fotovoltaico connesso alla rete o stand alone

Oltre alle diverse taglie e potenze, esistono gli impianti fotovoltaici stand alone e quelli invece connessi alla rete, cioè grid-connected.

Per quanto riguarda i primi, vengono utilizzati per soddisfare le esigenze elettriche di un’utenza ben precisa e presentano diversi vantaggi nelle zone in cui non esiste una rete elettrica oppure è difficilmente raggiungibile, come nei rifugi alpini o nei Paesi ancora in via di sviluppo. Questi impianti quindi prevedono che l’energia elettrica in eccesso venga accumulata nelle batterie, per essere utilizzata nelle ore in cui la luce solare scarseggia.

Dall’altro lato, gli impianti connessi alla rete vengono utilizzati principalmente per cedere l’energia elettrica prodotta alla rete nazionale, quindi non è obbligatorio essere dotati di un impianto di accumulo dato che c’è sempre la possibilità di utilizzare l’elettricità fornita dai diversi operatori elettrici.

Gli incentivi per l’impianto fotovoltaico in azienda

L’installazione di un impianto fotovoltaico per la vostra azienda ha già la garanzia di essere un investimentoragionato e che porterà dei ritorni più che soddisfacenti, ma esistono comunque degli incentivi a livello nazionale e dei bandi temporanei che invece sono legati alla regione in cui vi trovate che vi aiuteranno a livello economico.

Le aziende possono far riferimento al Decreto Fer 1 per avere delucidazioni a riguardo, in quanto troveranno diversi “premi” per aver scelto di installare un impianto fotovoltaico per la produzione dell’energia elettrica necessarie alle attività. Oltre a ciò, esistono anche incentivi indiretti per coloro che utilizzano gli impianti fotovoltaici aziendali, come il Ritiro Dedicato e lo Scambio sul posto.

I vantaggi dell’impianto fotovoltaico aziendale

Infine, è sempre utile riassumere alcuni dei maggiori vantaggi portati dall’utilizzo di un impianto fotovoltaico in azienda, quindi ecco quali sono i pro da non trascurare assolutamente: