Il mondo digitale è oggi un dato di fatto che ci permette di avere una connessione all’esterno, una finestra sull’esterno, ma rimanendo comodamente seduti a casa. La pandemia ci ha insegnato molto e ci ha mostrato quali sono le potenzialità del web. Da qui si riesce a lavorare, studiare, diplomarsi o laurearsi, ma anche ad avere contatti esterni e magari stipulare nuove amicizie. Anzi vediamo che molte nuove coppie addirittura si conoscono e innamorano su internet.

Però quello che ancora non abbiamo compreso è quali sono le necessità crescenti che tutto questo ci porta ad avere. La connessione al Wi-Fi ancora non è presente in tante case e in tanti ambienti di lavoro. Sapete che questo vuol dire spendere del denaro con un impianto a cavo?

Iniziamo con lo spiegare cosa sia un impianto con connessione in Wi-Fi. Tramite un modem che rimanda la linea in tutta la metratura della casa, ma perfino all’esterno, si riesce ad avere un segnale che viene recepito dalle antenne dei nostri dispositivi di connessione. Possiamo quindi collegarci automaticamente, tramite un nome ID personale e una password segretissima, al Wi-Fi.

Ci si collegano dispositivi mobili, come cellulari o Android, tablet, notebook e computer. Perfino la televisione si potrà collegare direttamente, senza l’uso di cavetti, passaggi di fili o prese di vario genere.

Risparmierete con questo impianto, ecco perché

Come possiamo dire che è possibile risparmiare con un Impianto Wifi? Perché lo abbiamo visto dai preventivi e dai lavori eseguiti. Facciamo però l’esempio adatto. Un impianto di connessione completo di cavo, obbliga ad avere dei cavi, piuttosto costosi, che arrivano nelle diverse stanze di un’abitazione. I cavi non possono rimanere volanti, ma si devono posizionare all’interno delle pareti. Se i passaggi sono stati già fatti con delle canaline, avrete la possibilità di sfruttarli, ma poi usciranno dal muro. Per non farli rimanere appesi o che si possono toccare con facilità è necessario che ci sia un lavoro edilizio di apertura di tracce all’interno delle pareti. Già così si spendono centinaia di euro e si ha una casa sottosopra, sporca e polverosa.

Mentre avendo un impianto con il Wi-Fi dovete posizionare solo un cavo ed un modem. C’è da chiedersi quanto denaro andare a risparmiare? Centinaia e centinaia di euro avendo poi un servizio al top poiché le antenne di cui sono dotati gli ultimi dispositivi mobili, consentono di percepire sensibilmente la linea.

Comodità e connessione di tutti i dispositivi internet

Comodo! Questo è il termine perfetto che consente di riassumere tutto quello che è il Wi-Fi. In effetti è molto comodo perché digitando il vostro ID e poi la password, magari memorizzandola, si ha la sicurezza di avere una connessione in qualsiasi momento.

Memorizzandola, non c’è nemmeno bisogno di dare altri domandi ai dispositivi di connessione. Come entrate in casa e in ufficio, dopo aver acceso il modem ovviamente, ecco che siete connessi ad internet. Per capire come funzionano questi impianti potete chiedere ulteriori informazioni e quindi fare tutte le domande che volete senza pensarci troppo e avendo le giuste risposte.