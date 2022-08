Impresa di pulizia: come scegliere la migliore

Quando devi scegliere l’impresa di pulizie per la tua azienda o attività non è spesso facile capire come farlo al meglio. Tra varie quotazioni e diverse proposte, anche solo capire quale sia la migliore è veramente un lavoraccio. In questo articolo facciamo un po’ di chiarezza su cosa è e di cosa si occupa nello specifico un’impresa di puliziee come scegliere l’impresa.

Di cosa si occupa un’impresa di pulizie

Le imprese di pulizie, potrebbe essere e sembrare molto banale, si occupano essenzialmente di tenere in ordine e garantire degli standard adeguati di pulizia e igiene in uffici e aziende.

L’impresa è di solito divisa in reparti e team, in base alla tipologia di azienda sulla quale poi devono lavorare e le migliori imprese hanno proprio dei dipendenti specializzati in base a ciò su cui devono operare.

Le imprese di pulizie si occupano di solito unicamente di aziende e imprese e dunque non operano per privati o in case, ma questo può variare da impresa a impresa.

Come scegliere un’impresa di pulizie

Le variabili che entrano in gioco nella scelta di un’impresa di pulizia sono tante, ma principalmente ciò che si va a guardare è:

La frequenza di intervento ;

; La prontezza di intervento ;

; Esigenze particolari della nostra azienda;

della nostra azienda; Regolarità e certificazioni.

Vediamo adesso nello specifico questi.

Frequenza di intervento

Questo fattore ovviamente varia molto dalla tipologia dell’attività. Sei nella Capitale e hai un luogo in cui l’igiene è fondamentale come ad esempio un ristorante o un’azienda che ha una sede aperta al pubblico molto frequentata in centro città? Probabilmente avrai bisogno di un’impresa pulizie Roma veloce e affidabile, che possa garantirti una frequenza giornaliera e che possa venirti incontro con gli orari.

Se invece hai un’attività con uffici e luoghi di lavoro dove operano unicamente i tuoi dipendenti potresti essere più tranquillo con una frequenza settimanale o bisettimanale.

Ciò comunque è molto personale, quindi valuta attentamente questo aspetto nella scelta dell’impresa di pulizie.

Prontezza di intervento

La prontezza di intervento è fondamentale, specie quando la tua attività gestisce affari particolari che potrebbero richiederlo. In questi casi trovare partner fidati e disponibili ad essere subito reperibili può fare la differenza ed evitare spiacevoli inconvenienti.

Ovviamente le imprese di pulizia si fanno pagare per servizi particolari del genere, ma quando ti trovi a scegliere chiedi sempre questa particolarità perché non si sa mai quando possa capitarti, è sempre meglio essere pronti e con qualcuno di fidato per gestire il lavoro.

Esigenze particolari

Questo ripercorre ed include un po’ il punto antecedente ma andiamo più a fondo.

La tua azienda si occupa ad esempio di affitti di ville o case antiche e hai bisogno di pulire una casa di questo tipo prima di avviare le visite al pubblico? Questa tipologia di pulizie è ovviamente particolare e rientra nella categoria delle pulizie straordinarie.

Non tutte le imprese di pulizia offrono questo tipo di servizio, dunque informati accuratamente sulle tipologie di lavori che eseguono e se riescono a coprire la tua casistica particolare.

Regolarità e certificazioni

Non un punto scontato, anzi per nulla, è quello di verificare che l’impresa sia regolare, con dipendenti assunti in maniera legale e che dunque non sia un’attività in nero. Non è raro trovare imprese non a regola, in quanto questo settore è uno dei più impattati da questo tipo di problema.

Altro plus da guardare in un’impresa di pulizie è la questione delle certificazioni. Le migliori hanno seguito corsi che certificano degli standard di pulizie e igiene di cui potresti aver bisogno, dunque, anche se costano magari qualcosa in più, sono sicuramente una scelta più sensata.