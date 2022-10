In che cosa consiste l’Integrazione digitale dei processi aziendali e perché è fondamentale per il business

Il processo di integrazione digitale nel settore della consulenza riveste un ruolo fondamentale per gestire tutta la supply chain. Si tratta di far comunicare gli applicativi del sistema aziendale per facilitare la gestione. Nel momento in cui aumentano i dati digitali da gestire, aumenta di pari passo anche la complessità, ma non se si utilizza un sistema di integrazione digitale dei processi aziendali. Al giorno d’oggi la maggior parte delle aziende usa già diversi sistemi, sebbene poi non si arrivi a massimizzarne l’uso poiché non sono in comunicazione tra di loro.

Sono tutti sistemi scollegati senza un’integrazione che connetta le applicazioni di processi, business, dati e dispositivi vari grazie a un ecosistema IT. Invece, tutte le imprese che vogliono essere più reattive alle sfide proposte, usano processi aziendali integrati, ottenendo un importante vantaggio competitivo.

Con questo sistema moderno e user friendly, l’azienda processa maggiori quantità di informazioni e dati, accrescendo la sua capacità di adattamento. Si può finalmente realizzare una vera crescita aziendale grazie a una piattaforma di integrazione di tipo Enterprise. Per i processi di decision making e automazione, occorre quindi un ecosistema digitale ben connesso che garantisca un accesso immediato a tutti i dati aziendali.

Maggiore efficienza grazie all’integrazione digitale

Con l’integrazione digitale, tutti i processi aziendali sono più efficienti perché lo scambio di informazioni è automatico. Tutti i dati sono aggiornati e perciò le decisioni prese sono quello più giuste. Inoltre, l’enterprise integration consente di attivare meccanismi di allerta per scovare subito un errore e porvi rimedio in tempo reale con conseguente limitazioni delle conseguenze negative per il business e la creazione di valore.

Maggiore trasformazione digitale con l’enterprise integration

I processi di trasformazione digitale avvengono in maniera naturale con l’enterprise integration perché rende possibile un layer di disaccoppiamento, sia tecnologico che semantico, degli applicativi del sistema. Il fine ultimo è quello di semplificare e ridurre la complessità dello scambio di informazioni tra sistemi molto differenti tra di loro.

Oggi sempre di più si assiste a una frammentazione dell’ecosistema aziendale e di tutta la supply chain, rendendo impossibile l’adozione di un unico prodotto che possa rispondere a tutti gli scenari di impresa. L’unica via percorribile è dunque l’adozione di una piattaforma di enterprise integration che connette tutti i sistemi in modo snello, facilitando il trasferimento dei dati in real-time.

In altre parole, la piattaforma di integrazione è ottimale per l’innovazione, generando valore nel men che non si dica. Perché un’impresa sia competitiva oggi, deve dimostrare di essere capace di adattarsi in tempo reale e trasformarsi dal punto di vista digitale.

Perché adottare una piattaforma di integrazione digitale

Dunque per riassumere in breve quali sono i vantaggi nell’adottare una piattaforma di integrazione digitale, si può dire che la qualità delle informazioni ne esce migliorata, riducendo gli errori. Inoltre, l’accesso ai dati, sempre aggiornatissimi, è più snello e ciò rende possibile la crescita dell’impresa in tempi brevi.

Tutti gli sforzi aziendali si possono concentrare sull’innovazione per via di artefatti sviluppati ad hoc dopo l’introduzione di una piattaforma di integrazione che fa comunicare ogni tipo di sistema grazie a connettori già pronti, senza dover scrivere un codice.