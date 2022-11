In Italia c’è un settore che non conosce crisi, nel 2022 raggiungerà quota 140 miliardi: ecco qual è

In Italia c’è un settore che non conosce crisi. Centoquaranta miliardi è quanto gli italiani avranno sborsato alla fine del 2022 solo per questa industria. Stiamo parlando dell’industria del gioco d’azzardo e queste sono previsioni molto attendibili: secondo i dati dell’Agenzia delle Accise, il 2022 sarà l’anno della raccolta record assoluta per le giocate complessive nell’azzardo. A generare questi introiti sono soprattutto i casinò online legali.

Casinò online legali: un’industria in crescita

Il settore d’azzardo è tutt’altro che in crisi, gli affari crescono nonostante la pandemia e il caro energia. Parlano i dati degli ultimi tre anni contenuti all’interno del “Libro blu”: 110,4 milioni di euro nel 2019, 88,2 miliardi di euro nel 2020, anno della pandemia; 111,17 miliardi di euro (+25,98%) nel 2021 e ora il record assoluto con un aumento del 30% rispetto al 2021.

Ma da cosa è generato questo forte aumento degli affari? Anche qui parlano i numeri: a far crescere il gioco d’azzardo è soprattutto il casinò online, passato da 36,3 miliardi di euro nel 2019 a 49,2 miliardi nel 2020 e 67,1 miliardi nel 2021.

La crescente diffusione degli smartphone e la veloce connessione a Internet in diverse regioni e paesi hanno reso più semplice e accessibile l’utilizzo di varie piattaforme di giochi online. Anche l’utilizzo delle app mobili ha consentito agli utenti di giocare ovunque e in qualsiasi momento in maniera rapida. Per questo il numero dei giocatori continua ad aumentare. Il settore è comunque legato a un quadro normativo rigido e presente, seppure con leggi diverse, in tutti i paesi: le aliquote fiscali, la penetrazione di Internet e altri elementi normativi variano in base alle regioni.

I migliori casinò online legali: il passatempo degli italiani

Le versioni di gioco online hanno attirato tantissimi giocatori in Italia. Le persone hanno scelto di divertirsi scommettendo sulle piattaforme online. I motivi? secondo le statistiche prevalgono curiosità e divertimento. Infatti, non è inusuale che molti italiani si incontrino per giocare insieme. Usano il casinò online per divertirsi con i propri amici e passare un sabato sera diverso. Il casinò online è diventato un vero e proprio luogo di ritrovo non solo di esperti in materia, ma anche di tanti giocatori principianti e amatoriali che sperano di vincere, ma anche di fare networking e passare il tempo nei momenti di noia nel corso della propria giornata.

