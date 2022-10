In onda dal 10 ottobre su Sky, X Factor e MasterChef il nuovo spot di Birre da Manicomio

È per rafforzare ulteriormente la propria reputazione nell’ambito della vendita delle birre artigianali online che, Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com) ha appena lanciato, dal 10 ottobre, una campagna televisiva in onda sui principali palinsesti nazionali. Lo spot da 15”, infatti, è visibile su Sky, X Factor e MasterChef dal 10 ottobre.

La mascotte dell’eCommerce, protagonista del messaggio pubblicitario, è adeguatamente travestita e raffigurata in vari contesti, intrinsecamente legati al mondo della birra. Brevi immagini che sono in grado di raccontare, in chiave di originale ironia, l’ampia e raffinata offerta di Birre da Manicomio.

Due nuovissime iniziative per il Natale 2022: Ceste Natalizie Aziendali e il BIRRANDAIO

Nel catalogo di Birre da Manicomio, oltre ad un’attenta gamma di birre artigianali provenienti da tutto il mondo, si incontrano anche soluzioni ad hoc per circostanze speciali. Per il Natale, ad esempio, è stata lanciata una linea di Cesti Natalizi 2022. Un esempio? La Confezione Bella Italia include una selezione di pasta di Gragnano, pomodoro San Marzano e birre in abbinamento.

Sempre a proposito del periodo natalizio, l’eCommerce ha in serbo un’ulteriore iniziativa per i clienti. Stiamo parlando del BIRRANDAIO, un divertente Calendario dell’Avvento alcolico (edizione 2022). Un modo per festeggiare un pre-Natale ricco di emozioni. Dal 1° al 24 dicembre sono state selezionate birre con gli stili più pazzi del mondo, pronti per esaltare anche le papille gustative più raffinate.

Perché scegliere Birre da Manicomio? Eccellenze internazionali e tantissime alternative per i birra-lovers

Il successo conseguito da Birre da Manicomio è frutto di un impegno che passa dall’individuazione di oltre 1.000 birre artigianali, che fanno riferimento a tantissime etichette provenienti da tutto il mondo. Una proposta che interpreta le diverse preferenze individuali: dai semplici amatori ai palati più raffinati.

Per venire incontro alle esigenze degli utenti è stata costruita una customer experience su misura: dall’elaborazione rapida dell’ordine in 24 ore agli imballi sicuri, dalla spedizione gratuita per importi di almeno 100 euro alla politica soddisfatti o rimborsati.

La sezione blog del portale riporta originali spunti e consigli che consentono di vivere fino in fondo la propria passione per i sapori artigianali. Invece, la pagina Regali include kit degustazione, Magnum, Buoni Regalo e T-shirt. A portata di tap ci sono anche bicchieri di birra e tante interessanti novità da scoprire.

Un’ultima conferma delle prerogative di Birre da Manicomio? Arriva dagli oltre 1.400 feedback certificati da Recensioni Verificate, che rileva una media di 9,8/10.