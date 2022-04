‘Inception’, entrare nei sogni ora si può: il lavoro di uno studioso italiano

Avete mai visto il film Inception? Si tratta di una pellicola diventata ormai cult per gli amanti del genere (ma non solo) che affronta il tema dei sogni e della possibilità di “esplorarli” in prima persona. Anche quelli degli altri. Ebbene: e su tutto questo diventasse realtà? Ecco l’intrigante – e scioccante per certi versi – progetto al quale sta lavorando uno studioso italiano con il suo team.

Cos’è il progetto TweakDreams

Come nel film di Cristopher Nolan, dove uno dei protagonisti è in grado di insinuarsi nei sogni delle persone per rubarne i segreti più nascosti, il team al lavoro nel mondo reale punta a realizzare qualcosa di simile. Con delle differenze s’intende. Giulio Bernardi, giovane ricercatore in Neuroscienze alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca, per il suo progetto ha ricevuto anche un finanziamento di oltre un milione da parte dell’ERC (European Research Council). Lo scopo degli studiosi è quello di arrivare a regolare le attività cerebrali durante il sonno in modo non invasivo.

Inception nel mondo reale? Lo studio

A riferire qualche dettaglio in più sulla ricerca è stato lo stesso Bernardi qualche anno fa in un’intervista. «Numerosi studi dimostrano una correlazione tra sonno insoddisfacente e attività rapida, simile a quella che si registra quando siamo sveglio, in alcune aree del cervello», ha dichiarato il ricercatore italiano. «Il nostro progetto punta a rimodulare tale attività per consentire un sonno più calmo e tranquillo migliorando così la qualità del tempo di riposo», ha aggiunto Bernardi.