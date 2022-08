Industry 4.0: Bausano come esempio e risorsa per le imprese del futuro

Di questi tempi non si fa che parlare di Industry 4.0: la digitalizzazione è ormai penetrata con una certa prepotenza nei vari settori produttivi, arrivando a coprire un ruolo sempre più importante in un’ottica di sviluppo e di ottimizzazione delle performance. Nel nostro Paese, parlare di Industry 4.0 potrebbe sembrare ancora prematuro: sono ancora poche infatti le realtà che si sono adeguate alle innovazioni tecnologiche e si possono effettivamente considerare all’avanguardia.

Ce n’è una che però merita di essere menzionata, perché da un lato costituisce un valido esempio di Industry 4.0 e dall’altro rappresenta una vera e propria risorsa per tutte quelle imprese che desiderano adeguarsi alle ultime innovazioni. Stiamo parlando di Bausano: azienda storica nel panorama nazionale, leader per quanto riguarda la progettazione e la produzione di linee di estrusione per la lavorazione delle materie plastiche.

Bausano: un orgoglio tutto italiano

Bausano è un’azienda che progetta e produce linee di estrusione per la lavorazione delle materie plastiche dal 1946. Vanta dunque decenni di esperienza nel settore: un periodo lunghissimo, durante il quale ha sempre saputo mantenere elevatissimi standard di qualità, garantendo soddisfazione al cliente. Bausano è un vero e proprio punto di riferimento oggi per tutte le industrie impegnate nella lavorazione delle materie plastiche, non solo in Italia: negli anni infatti l’azienda è cresciuta, allargando i propri confini fino ad arrivare in Brasile e in India.

Il fatturato complessivo di Bausano si aggira intorno ai 25 milioni di euro, 18 dei quali esclusivi del mercato italiano. Il segreto del successo dell’azienda è stato certamente legato all’eccellenza dei servizi offerti, ma dipende anche, oggi più che mai, dal grandissimo livello di innovazione.

Orquestra: l’IIoT Data Manager di Bausano per l’Industry 4.0

Tra le varie soluzioni tecnologiche proposte oggi da Bausano alle Industrie 4.0 troviamo Orquestra: un sistema di controllo centralizzato in grado di integrare tutti i componenti dell’impianto di estrusione con tecnologie di ultima generazione. Orquestra rappresenta la risposta più evoluta e all’avanguardia per tutte quelle industrie che hanno lo sguardo rivolto verso il futuro e desiderano portare a compimento il processo di digitalizzazione, raggiungendo standard ancora più elevati in termini di efficienza e di produttività.

Orquestra è un software in grado di monitorare continuamente e in tempo reale tutti i parametri di produzione, generando report immediati in cui figurano tutti i dati utili come stato della macchina, ore di lavoro impiegate, quantità di scarti prodotti e via dicendo. Non solo: parliamo di un IIoT Data Manager, che connette tutti i componenti della linea di estrusione e consente dunque di gestire l’intero processo in modo completamente automatizzato, riducendo il rischio di errore al minimo.

Con Orquestra cambia anche l’intera gestione delle operazioni di manutenzione, che da programmate evolvono in predittive. Il software monitora costantemente le performance delle varie macchine, segnalando in anticipo eventuali anomalie. Ne consegue che diventa possibile effettuare interventi di manutenzione quando si rivela effettivamente necessario, prevedendo guasti e conseguenti ritardi nella produzione. Parliamo insomma di un sistema di ultimissima generazione, che si integra perfettamente nelle esigenze dell’Industry 4.0.