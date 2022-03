INPS, il calendario dei pagamenti di marzo 2022: Naspl, assegno unico, RDC, cassa integrazione e pensioni

E’ iniziato un nuovo mese, quello della primavera e si spera in giornate più miti, nonostante il freddo di questi giorni sembra voglia dire altro. Con marzo, però, arriverà anche un nuovo calendario dei pagamenti dell’Inps, tra assegno unico, reddito di cittadinanza, Naspl e pensioni di anzianità e invalidità. Ma qual è la data dei bonifici?

Quando arriva il pagamento del Reddito di Cittadinanza

Chi beneficia del Reddito di Cittadinanza otterrà la prima ricarica tra il 15 e il 18 marzo. Chi, invece, percepisce il RDC da diversi mesi riceverà l’importo entro il 30. La stessa cosa vale per le pensioni di cittadinanza: chi ha terminato i 18 mesi a febbraio dovrà attendere il mese di marzo per presentare la domanda e se risponderà ai requisiti riceverà la ricarica a partire da aprile 2022.

Pagamento delle pensioni di invalidità e anzianità

A fine febbraio è arrivato l’accredito della pensione di marzo, nei giorni compresi tra il 25 e il 28. Quindi, ora bisognerà aspettare il prossimo mese per gli altri pagamenti, suddivisi sempre in ordine alfabetico seguendo l’iniziale del cognome per recarsi negli uffici postali.

Assegno unico: data del pagamento

L’assegno unico, per chi è riuscito a presentare la domanda entro lo scorso 28 febbraio, arriverà a marzo 2022. Si tratta, lo ricordiamo, di una misura che spetta a tutte le famiglie con figli minori a carico: le erogazioni inizieranno tra il 15 e il 20 marzo.

Cassa integrazione e Naspl a marzo

Chi è in attesa dei pagamenti della cassa integrazione in deroga, del fondo per l’artigianato o di trattamenti similari dovrà rifarsi alla data di invio del modello Sr41. Per la Naspl, invece, che spetta a chi ha perso il lavoro, il pagamento verrà erogato entro il 15 del mese successivo all’approvazione della richiesta. A marzo, quindi, la ricarica sul conto corrente dovrebbe arrivare tra il 9 e il 16 marzo, in quel ‘range’ lì.