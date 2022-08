Il climatizzatore è un elettrodomestico che consente di avere sia una temperatura molto fresca in casa,specialmente in estate quando si boccheggia per il calore, e poi una buona temperatura calda in inverno. Essi stanno addirittura sostituendo gli impianti di riscaldamento perché sono pratici e semplici da utilizzare, senza contare che hanno perfino la possibilità di usare un’energia che è del tutto ecosostenibile.

Negli ambienti di lavoro poi sono importantissimi perché effettivamente in grado di migliorare la qualità dell’aria e non solo delle temperature. Anzi con l’arrivo del Covid, avere questi elettrodomestici, consente di poter purificare al meglio l’aria con dei filtri che sono antibatterici e che recuperano sia le polveri che i virus che ci sono nell’aria.

Alla fine poi tramite dei filtri sterilizzanti si ha un’aria che rimane molto pulita e che limita problemi respiratori.Fatta questa precisazione vediamo che per installarli è necessario che ci sia un tecnico. Il professionista è in grado di eseguire sia il montaggio delle due unità che compongono il climatizzatore, valutare i programmi e la funzionalità oltre a capire quale sono poi le potenze e consumi energetici che esso ha.

Dei buoni Installatori specializzati climatizzatori aiutano ad avere la sicurezza di una lunga vita dell’elettrodomestico, ottima funzionalità e riduzione dei consumi.

Climatizzatori e collegamenti esterni, quando sono importanti?

Per installare un climatizzatore occorre seguire una serie di step e passaggi. Le unità sono due, cioè lo split interno e il motore esterno, al pari dei condizionatori. Troviamo poi anche quelli che sono multisplit, ma che devono venire collegati tramite dei tubi e on diversi cavi elettrici.

Non è semplice montare e mettere in funzione un climatizzatore, nonostante sembri facile nei video che si trovano su internet. Il tecnico diventa una figura assolutamente indispensabile per questo tipo di impianto ed è per questo che quando si acquistano nei negozi, ci sono poi dei professionisti che vengono forniti immediatamente.

I collegamenti devono essere addirittura isolati perché altrimenti rischiano di creare una umidità molto forte che arriva ad un cortocircuito oppure a diverse perdite di acqua all’esterno. Quando un climatizzatore non viene installato correttamente l’acqua che viene dispersa si potrebbe riversare all’interno delle pareti o fuoriuscire, ma attenzione che essa è corrosiva.

Mentre se ricevono delle infiltrazioni dall’esterno, come ad esempio della pioggia che si infila all’interno del motore esterno, dando poi luogo ad una serie di malfunzionamenti, allora il cortocircuito è dietro l’angolo. Risultato, prima di finire di pagare il climatizzatore, esso sarà già rotto.

Validità della garanzia e manutenzioni di pulizia

L’importanza di avere un tecnico installatore è anche quello che riguarda la prima installazione, prima accensione, pulizia e manutenzione che avviene già nella fase di montaggio. Senza contare che se non avete un tecnico installatore che si occupa di tutto, decade la garanzia.

Questo documento consente di avere degli interventi extra o riparazioni del dispositivo elettrico per 24 mesi dal suo acquisto e installazione, ma se quest’ultima non è effettuata da un tecnico, allora decade. Dunque se poi avete dei problemi o dovete fare delle riparazioni, ecco che dovrete pagarle perché avete perso il diritto della garanzia.