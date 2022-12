Installazioni outdoor: il fascino senza tempo delle verande con vetrate scorrevoli

Le verande sono degli spazi coperti che possono essere costruiti in corrispondenza di giardini, terrazzi o balconi; generalmente chiuse da vetrate, permettono di godere degli spazi aperti, rimanendo all’interno di un luogo protetto e riparato.

Chi decide di realizzare una veranda nella propria abitazione, può optare per vari tipi di coperture e di vetrate, pensate per soddisfare le più diverse esigenze. Tra i tipi di vetrata più apprezzati per questo tipo di struttura vi sono quelle scorrevoli, facili da utilizzare e veloci sia da aprire che da richiudere.

Per avvalersi di una struttura di qualità è bene rivolgersi ad aziende specializzate nel settore come, per esempio, AKENA, che mette a disposizione un’ampia selezione di verande con vetrate scorrevoli pensate per valorizzare con stile ed eleganza l’ambiente in cui vengono installate.

Le caratteristiche delle verande con vetrate scorrevoli

Prima di installare i vetri scorrevoli, è necessario avere ben chiare le caratteristiche da prendere in considerazione e che possono fare la differenza.

Tra queste vi sono:

Il controllo solare : i vetri a controllo solare garantiscono al contempo un’illuminazione naturale dell’ambiente e la riduzione o l’eliminazione della dispersione termica. La scelta di vetrate scorrevoli a elevato controllo solare possono aiutare ad abbattere il consumo di energia e a mantenere un clima piacevole all’interno della veranda;

: i vetri a controllo solare garantiscono al contempo un’illuminazione naturale dell’ambiente e la riduzione o l’eliminazione della dispersione termica. La scelta di vetrate scorrevoli a elevato controllo solare possono aiutare ad abbattere il consumo di energia e a mantenere un clima piacevole all’interno della veranda; L’isolamento sonoro : alcuni tipi di vetri filtrano i rumori esterni, permettendo di soggiornare in ambienti silenziosi e rilassanti anche in pieno centro cittadino;

: alcuni tipi di vetri filtrano i rumori esterni, permettendo di soggiornare in ambienti silenziosi e rilassanti anche in pieno centro cittadino; La resistenza: una buona vetrata deve essere resistente e, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, proteggere dalle effrazioni.

I professionisti di AKENA mettono a disposizione dei propri clienti non solo un’ampia gamma di vetrate scorrevoli, caratterizzate da diversi livelli di trasmissione luminosa, isolamento e fattore solare, ma anche di coperture. Individuando il giusto abbinamento, la veranda risulterà ancora più gradevole da vivere, confortevole e sicura.

I sistemi di apertura delle verande

Nel momento in cui si sceglie la vetrata, è molto importante non dimenticarsi di valutare il sistema di scorrimento più adatto alle caratteristiche della veranda.

Oltre al classico scorrimento laterale, che porta i singoli pannelli a sovrapporsi gli uni agli altri, vi sono quello a scomparsa, che consiste nel far scorrere il vetro all’interno del muro, e quello a libro o a pacchetto, il quale consente di aprire totalmente la veranda.

Perché scegliere le vetrate scorrevoli per la veranda

Le vetrate scorrevoli offrono indubbi vantaggi. Eleganti e sofisticate, permettono allo sguardo di spaziare sul paesaggio circostante e offrono una sensazione di apertura e libertà, senza però costringere a rinunciare alla sicurezza.

Il meccanismo di apertura e chiusura le rende ideali sia per la stagione invernale sia per quella estiva, in quanto da chiuse garantiscono una protezione ottimale dal vento e dalle intemperie, mentre aperte favoriscono la circolazione dell’aria.

Veranda con vetrate a scorrimento: i permessi

L’installazione di vetri scorrevoli su verande già esistenti, nonché la creazione di nuove strutture, sono operazioni soggette, nella maggior parte dei casi, alla richiesta di permessi specifici, in quanto vanno a modificare le caratteristiche estetiche dell’immobile.

Dato che ogni Comune dispone di un regolamento personale, prima di iniziare i lavori è molto importanteinformarsi presso gli uffici comunali oppure affidarsi a un professionista affidabile, il quale possa dare supporto allo svolgimento di tutte le pratiche burocratiche da espletare per non incorrere in denunce per abuso edilizio e sanzioni.

In linea generale, le verande classiche realizzate con l’aggiunta di vetrate e coperture di vario tipo sono soggette alla richiesta di permessi di costruzione, mentre le pergotende, strutture più leggere, coperte da tende che possono venire completamente aperte, anche nel caso in cui venissero chiuse con vetrate a pacchetto potrebbero essere fatte rientrare tra gli interventi di edilizia libera.