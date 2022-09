Ipercoop Multimedia, offerte tecnologia dall’8 al 28 settembre: sfoglia il volantino

Volantino Ipercoop Multimedia prevede offerte dall’8 al 28 settembre 2022 per prodotti di vario genere: televisori e accessori. Smartphone, accessori I-tech per casa e ufficio, ma anche per la cura della persona oltre a piccoli e grandi elettrodomestici.

Offerte per elettrodomestici per la cucina

Tra i nuovi elettrodomestici per la cucina è possibile scegliere tra frigorifero Sharp a 259 euro, frigo a due porte Candy a 429 euro, congelatore a pozzo TCL a 249 euro.

Per i piccoli elettrodomestici, invece, c’è la friggitrice ad aria Ariete a 89 euro quella Kennex a 34,90 euro, il forno per la pizza Ferrari a 89 euro. La macchina del caffè Krups Dolce Gusto a 59,90. Il forno a microonde più grill Samsung a 119 euro e il robot multifunzione Mulinex a 64,90 euro.

Offerte sugli smartphone

Per nuovi smartphone, invece, il volantino Ipercoop offre prodotti come il Samsung A13 a 149 euro, il Samsung Galaxy A53 5G a 389 euro, il Samsung Z Flip 4 a 1.149 euro, lo smartphone TCL 3051 a 99 euro, lo Xiaomi Redmi Note 10S a 179 euro, il Motorola E325 a 139 euro, l’Oppo Reno 8 Lite a 349 euro.

Si tratta però solo di alcune delle offerte elencate nel volantino Ipercoop.