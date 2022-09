iPhone XR, un dispositivo elegante, leggero e dalle ottime prestazioni

Se sei alla ricerca di uno smartphone a marchio Apple, conveniente, di qualità e in grado di soddisfare esigenze sia personali che professionali, senza però spendere troppo, la soluzione migliore è quella di scegliere un modello ricondizionato: l’iPhone XR, ad esempio, è uno dei modelli più noti tra la produzione Apple successiva a iPhone X, e quindi ai dieci anni di distanza dal lancio sul mercato del primo iPhone.

iPhone XR è stato introdotto sul mercato verso il 2018, praticamente in contemporanea con la serie XS e a breve distanza da iPhone X. È nato per soddisfare esigenze piuttosto pratiche, per chi avesse necessità di disporre di un dispositivo performante ma nello stesso tempo economico e di dimensioni contenute.

Un elemento di distinzione per l’iPhone XR è senza dubbio il colore: il dispositivo ha ottenuto successo anche in merito alla possibilità di scegliere tra una vasta gamma di colorazioni vivaci e brillanti. Per quanto sia, come abbiamo detto, più economico degli altri modelli di smartphone Apple, è in grado di svolgere molte funzioni, compresa l’acquisizione di video e foto, la navigazione in internet e l’archiviazione di immagini e documenti.

Al presente l’iPhone XR non è più in produzione, per tale ragione è molto difficile trovarlo presso un rivenditore o un punto vendita Apple. Tuttavia, grazie alla possibilità di acquistare smartphone ricondizionati, è possibile trovare il modello XR in ottime condizioni, proposto ad un prezzo più che vantaggioso, talvolta anche ridotto del 70%.

Le caratteristiche di iPhone XR

Come abbiamo detto, iPhone XR è un modello essenziale, dal design molto originale e colorato, adatto comunque a soddisfare la maggior parte delle esigenze, sia professionali che personali. È dotato di una fotocamera a 12 megapixel con cui effettuare scatti eccellenti, e di un’ulteriore fotocamera frontale per i selfie. Oltre alla possibilità, tipica dei dispositivi Apple già da molto tempo, di registrare video in 4K.

Il display è sufficientemente ampio per visualizzare filmati, giochi e fotografie, pur non ingombrando troppo e, per quanto non sia realizzato con la tecnologia Oled, è comunque luminoso, nitido e brillante. Il dispositivo è dotato inoltre di un eccellente processore che sopporta anche un utilizzo intensivo e diverse ore di registrazione video, con la possibilità di ricarica wireless.

La lunga autonomia, la compattezza, il colore e il design rendono questo dispositivo ideale sia per l’uso personale, sia per esigenze di tipo professionale. Anche la fotocamera, pur non disponendo di obiettivi particolari, offre funzioni di base eccellenti e adatte in molte situazioni.

Acquistare o regalare un iPhone XR ricondizionato

Abbiamo visto che oggi è possibile acquistare un iPhone XR solo se ricondizionato, poiché questo apparecchio non è più in produzione da tempo

Tuttavia, si tratta di un modello tuttora molto richiesto proprio per le doti di ingombro limitato, versatilità e adattabilità. Affidandosi ad uno store specializzato nella vendita di prodotti ricondizionati, è possibile trovare, tra l’altro, anche iPhone XR in ottime condizioni: una soluzione ideale per dotarsi di un dispositivo dalle eccellenti prestazioni o per un regalo ad una persona che rispetta l’ambiente.