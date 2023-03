Italiane in Champions e ottavi: le tre sorelle partono con il piede giusto

Il calcio italiano non sarà all’avanguardia e non potrà essere messo a confronto con altri grandi campionati d’Europa, però quest’anno sta dimostrando a tutti che non conviene sottovalutarlo. Si fa riferimento nello specifico al bottino pieno conquistato da Milan, Inter e Napoli durante l’andata degli ottavi di Champions League. Pur non essendo un risultato definitivo, consente alle tre italiane di partire in vantaggio al ritorno, che rappresenterà appunto la resa dei conti. Inoltre, questa tripletta di febbraio ha permesso al calcio italiano di segnare un nuovo record.

Milan, Inter e Napoli vittoriose: un nuovo record per l’Italia

Nella storia del calcio italiano non era mai successo che 3 squadre impegnate in Champions League vincessero le rispettive gare d’andata agli ottavi. Si tratta di un record che entra di diritto nelle pagine del calcio tricolore, nonostante la Penisola non sia la prima candidata alla vittoria della competizione. Le pagine dedicate alle scommesse sportive, infatti, regalano ben altri pronostici: stando agli esperti, il Manchester City resta la favorita, davanti a Liverpool, Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Poco importa, perché le italiane stanno facendo comunque la loro parte, nonostante una distanza siderale in termini di valori tecnici dalle big europee.

Le tre italiane rispondono presente: un’analisi dei match

Il giro è stato inaugurato dal Milan, che ha avuto la forza di battere il Tottenham a San Siro, anche se con il risultato minimo (1-0 firmato da Diaz). Ad onor del vero, il punteggio poteva essere ben più ampio, e non lo è stato solo per l’imprecisione dei giocatori rossoneri sottoporta. Il ritorno non sarà facile, perché il Tottenham di Antonio Conte giocherà in casa e, soprattutto, giocherà con il veleno addosso. Inoltre, bisogna capire se il Milan è davvero guarito dalla crisi di inizio 2023.

Sull’altra sponda del Naviglio, anche l’Inter ha risposto presente all’appello, e lo ha fatto vincendo con il medesimo risultato dei cugini: 1-0, firmato dal belga Romelu Lukaku quasi allo scadere del match, ovvero all’86esimo minuto. Andando al di là del risultato, l’Inter ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra capace di regalare calcio e spettacolo. Calhanoglu ha infatti regalato al pubblico di San Siro delle autentiche perle, e Onana sta piano piano dimostrando di essere l’erede perfetto fra i pali dei nerazzurri.

E il Napoli? Oramai la squadra di Spalletti non stupisce più. Il 2-0 rifilato in casa dell’Eintracht è figlio di un dominio assoluto, e di una superiorità tecnica che al momento può mettere in tensione qualsiasi big europea. Il Napoli è la scheggia impazzita del 2023, la squadra che può davvero ribaltare qualsiasi pronostico, con il sogno di arrivare in finale dopo aver praticamente vinto con largo anticipo lo scudetto. Inoltre, il 2-0 mette in condizione gli uomini di Spalletti di vivere un ritorno più sereno, ma facendo le dovute attenzioni.

In conclusione, le 3 italiane hanno regalato delle ottime prestazioni nella gara d’andata degli ottavi di Champions League, con la speranza che possano passare tutte e tre il turno.