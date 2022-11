Julia Elle di Disperatamente Mamma: chi è, età, figli, news, storia, l’ex Paolo Paone e Instagram

Julia Elle è un’influencer molto seguita conosciuta anche come “Disperatamente mamma”. Ha scritto anche diversi libri nei quali racconta la sua difficoltà nel crescere due figli da sola, in quando sembra che il suo ex compagno la abbia abbandonata. Sognava di diventare una cantante Julia, ma la gravidanza le ha impedito di seguire il suo progetto anche perché in quel momento sarebbe finita anche la sua relazione con Paolo Paone.

Chi è Julia Elle

Nata a Torino nel 1988 oggi Julia è una blogger, una scrittrice e un’attrice, autrice sui social di “Disperatamente mamma”. Quando era molto giovane ha esordito come cantante, finchè ha dovuto interrompere quando ha scoperto di essere incinta di Chloe , nel 2016.

Carriera

Oggi Julia Elle è un’autrice di successo che, nel bisogno di raccontare la sua storia, in un momento particolare della sua vita, quando il suo ex compagno l’ha lasciata e lei s’è ritrovata senza lavoro e con figli ha dato vita a “Disperatamente mamma”. Oggi sono 800mila le persone che seguono il suo blog.

Vita privata

È lei stessa a raccontare di dedicarsi al suo lavoro quando i bambini dormono e si tratta di video che hanno contenuti la vita quotidiana. Dopo la prima figlia Julia è stata completamente assorbita da questo nuovo impegno, ma con suo ex compagno c’è stato un ritorno di fiamma. Una notte di passione nella quale è stato concepito Chris. Paolo Paone sarebbe andato via di nuovo…

Dopo questo tira e molla Julia e Paolo sembrano aver trovato un equilibrio, oggi lavorano insieme. Ma resta il ricordo di altri tempi in cui, secondo Julia, Paolo sarebbe stato violento fisicamente e verbalmente fino a quando l’autrice di Disperatamente mamma si è rivolta a un centro antiviolenza.

Paolo Paone, però, alla fine è intervenuto su questa vicenda sostenendo di non essere il padre di Chris, il secondo figlio di Julia. Una dichiarazione resa sui social per sciogliere ogni dubbio sulla vicenda. Sembrerebbe, infatti, che il vero padre del secondo figlio di Julia sia un personaggio famoso sposato e con figli.

Instagram

disperatamentemamma conta su Instagram 650mila follower