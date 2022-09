La bellezza della sostenibilità nel settore orologiero

A che punto è il settore dell’orologeria se si parla di sviluppo sostenibile e innovazione digitale a favore del pianeta? Quali politiche green ed ecosostenibili abbracciano i brand del settore e quanto investono a sostegno di progetti di salvaguardia? Nello speciale di oggi approfondiamo le più delicate e fondamentali questioni che riguardano l’attualissima tematica della sostenibilità ambientale, e lo faremo osservando un po’ più da vicino alcuni tra i top brand del settore orologeria e, ancora, scoprendo i modelli di orologi sostenibili da inserire nella wishlist questo autunno!

Orologi ecosostenibili al servizio del Pianeta

Tra le innovazioni più sensazionali risalenti allo scorso 2021 troviamo la linea di Swatch in Bioceramic presentata da Swatch. Il nome, Bioceramic, fa riferimento al materiale, un composto ibrido di ceramica e plastica di origine naturale derivante dall’olio di ricino. Parliamo di “innovazione sensazionale” perché il brand svizzero è stato in assoluto il primo del settore orologiero a sostituire materiali convenzionali con componenti di origine naturale, pur restando nell’ottica della produzione in serie. In particolare, segnaliamo il modello Big Bold, realizzato proprio con questo nuovo materiale all’avanguardia che conferisce all’orologio una maggiore resistenza, grazie alla ceramica, ma al tempo stesso meno rigidità. L’effetto al tatto e a contatto con la pelle è eccellente, il materiale è liscio come la seta e le sue proprietà termosensibili gli consentono di adattarsi immediatamente alla temperatura corporea.

Sulla stessa lunghezza d’onda citiamo l’impegno costante e autentico del marchio italiano Sector, un brand che custodisce l’amore per la natura e l’outdoor nel DNA e che, fedelmente alla sua mission, si adopera nella ricerca di soluzioni in ambito produttivo e commerciale che siano sempre più sostenibili, collezione dopo collezione. Pensiamo ai modelli di orologi segnatempo della linea Save the Ocean, realizzati con plastica riciclata e recuperata proprio dai fondali marini. La fibbia del cinturino e la stessa cassa impermeabile sono infatti realizzate con fibre di plastica riciclata, mentre le restanti componenti dell’orologio in acciaio. Un altro aspetto interessante riguarda il movimento cronografico che, essendo alimentato ad energia solare, risulta ecologico o battery free.

Altrettanto lusinghiere le premesse del marchio Fossil alle sue politiche sostenibili: trasparenza, condivisione e responsabilità, per lasciare in eredità alle generazioni future un mondo migliore. L’impegno è in particolare rivolto al 2025 anno entro il quale il 100% dei loro prodotti dovrà rispettare a pieno i criteri aziendali di sostenibilità; parliamo quindi anche di modelli di business circolari e imballaggi totalmente riciclabili o riutilizzabili, di una drastica diminuzione del consumo d’acqua e di emissioni di gas serra entro il 2030.

Le iniziative di Fossil per la tutela dell’ambiente si basano su una trilogia di concetti chiave che toccano la trasparenza nella comunicazione e produzione, la condivisione e il monitoraggio dei progressi nei confronti delle aziende partner, dei designer e dei clienti. E infine la responsabilità che si assumono day by day nel perseverare e progredire sulla strada dell’innovazione sostenibile.

I modelli sostenibili più cool della stagione

Online sull’eCommerce di GioiaPura si propone una vivace e variegata selezione di modelli di orologi uomo green e “amici dell’ambiente”. Tra i brand citiamo i tre protagonisti del nostro approfondimento nelle righe precedenti, ma anche Skagen, Liu Jo e ancora Timex. Modelli versatili estrapolati dalle ultime collezioni di questi top player del settore che coniugano armoniosamente in ogni collezione i temi della sostenibilità, della praticità e dell’attenzione al design. Interessante anche la componente moda, pensiamo agli orologi Fossil dalle nuance vivacissime e bright, fedeli ai trend più dinamici del fashion system. O ancora le proposte più classiche di Skagen che si impegna a sua volta nel creare prodotti sostenibili utilizzando acciaio inossidabile riciclato, ecopelle o pelle alternativa e sviluppando orologi a carica solare come i modelli delle collezioni Signatur e Melbye Chronograph.

Date un’occhiata al catalogo sempre aggiornato di orologi GioiaPura e portate avanti anche voi nei vostri acquisti, scelte responsabili e sostenibili.