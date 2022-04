La coppia Arteteca: chi sono, età, coppia, vita privata

Arteteca è un duo comico formato da Monica Lima ed Enzo Lupariello che da tempo fa impazzire la televisione italiana e il web. I due sono una coppia anche nella vita reale e la loro sintonia, insieme a tanta passione e impegno, li ha portati al successo. Da 14 anni cercano, riuscendoci anche bene, di portare frammenti della loro vita al pubblico in chiave ironica. Oggi saranno ospiti a Made in Sud, vediamo di conoscerli meglio!

Chi sono gli Arteteca

Enzo Lupariello è nato nel 1979 mentre Monica Lima nel 1985. Entrambi sono nati a Napoli. luogo che hanno nel cuore e che è parte fondamentali dei loro spettacoli. Hanno iniziato questo percorso come duo nel 2007, a termine dell’esperienza con il gruppo “Lazzari Felice“, insieme ai quali sono riusciti a vincere la prima edizione del Premio Totò alla comicità.

Dal 2007 la loro carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto un cambiamento importante. Portando avanti i loro spettacoli come coppia a Napoli, e non solo, sono diventati un punto di riferimento. Hanno partecipato anche ad alcune serie televisive come i Cesaroni. Dopo 13 anni di matrimonio si sono poi sposati e mai più lasciati. “Vita, cuore, battito” è il loro slogan.