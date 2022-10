La guida definitiva al clearing customs

Avere un’attività di e-Commerce che effettua spedizioni a livello internazionale non è semplice, a causa della burocrazia e delle leggi doganali. Diventa una vera sfida, soprattutto quando non si dispone di tutte le informazioni necessarie, affinché le merci possano passare alla dogana senza intoppi.

Questo si traduce in ritardi e problemi, nonché spreco di tempo e denaro per l’azienda. Per evitare i problemi di questo tipo, abbiamo preparato una guida definitiva al clearing customs. Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere sullo sdoganamento e rendere soddisfatti i tuoi clienti, con i tempi di consegna.

Che cos’è lo sdoganamento?

Lo sdoganamento è un termine che si riferisce all’iter burocratico che riguarda le spedizioni tra diversi territori doganali, quando giungono in dogana.

Se la destinazione di una spedizione è in un altro Paese o in un territorio con un regime fiscale diverso, la spedizoine viene considerata esportazione. Il pacco, allora, dovrà passare attraverso un ufficio doganale, insieme a tutti i documenti necessari per il controllo e per la tariffazione corretta.

I passaggi, le fasi e la documentazione richiesta per il processo di clearing customs possono variare a seconda del Paese.

Iter del clearing customs

In generale, il processo di clearing customs si articola nelle seguenti fasi:

L’ arrivo della merce all’ufficio doganale

Il controllo dei prodotti

L’ esame dei documenti

Il pagamento di tasse e imposte, se presenti

La partenza della merce

Queste fasi non devono necessariamente verificarsi in questo ordine. Ad esempio, è possibile esaminare la documentazione prima dell’arrivo della merce in dogana.

Quanto tempo impiega il clearing customs?

A seconda del paese in cui vengono effettuati i controlli e della modalità scelta dalle parti coinvolte nella spedizione (accordi che mittente e destinatario devono prendere prima della spedizione), il clearing customs può richiedere da giorni a settimane o addirittura mesi. Nel caso in cui mancassero dei documenti o non venissero pagati i dazi, la merce resterà bloccata in dogana.

Quali sono le spese per il clearing customs?

Le spese comprendono generalmente:

Dazi d’importazione: per controllare l’ingresso di prodotti provenienti da paesi terzi e garantire la competitività.

Dazi all’esportazione: che hanno lo scopo di aumentare i profitti del paese esportatore, anche se spesso non vengono applicati.

I venditori, dovranno assolvere anche alle tariffe di importazione fissate dagli organi istituzionali, che possono essere:

Ad valorem: percentuale di imposta che cambia a seconda del valore dei beni.

Tariffe specifiche che dipendono dalla quantità o dal peso della merce.

Tariffe miste, che impostano percentuali di tassazione minime e massime.

Se tutto va bene, i prodotti andranno in clearing customs e bisognerà pagare solo le tasse obbligatorie. Tuttavia, se si verifica un errore nei documenti o nella classificazione tariffaria dei prodotti, potrebbe essere necessario affrontare ulteriori spese di sdoganamento.

Documenti obbligatori per il clearing customs

I documenti doganali obbligatori e consigliati che devi allegare sulla tua spedizione – rigorosamente all’esterno – sono:

etichetta di spedizione con tutti i dati di mittente e destinatario.

Fattura commerciale, che include informazioni vitali per la corretta tariffazione dei prodotti da spedire. Deve essere precisa, completa e accurata per evitare problemi.

Lettera di vettura o trasporto, che verrà rilasciata dal vettore e che va allegata sulla spedizione.

In alcuni casi potrebbero essere richiesti altri moduli come la prova d’origine, la fattura consolare, documenti assicurativi o certificati sanitari. Informati in tempo e provvedi quanto prima.

Conclusioni

Il processo di clearing customs può essere scoraggiante, specialmente se non hai mai spedito oltre i confini doganali prima d’ora. Tuttavia, una volta che avrai capito come funziona, le vendite all’estero ti porteranno dei profitti che non avresti potuto ottenere restando nei tuoi confini.

Non lasciare che qualche pratica ti scoraggi. Informati sulle leggi doganali, prendi accordi con il tuo destinatario, fornisci la documentazione e vedrai che il clearing customs non sarà più uno scoglio così insormontabile.