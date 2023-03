La lunga carriera di Cristiano Ronaldo

Abbiamo avuto modo negli ultimi anni di poter ammirare dal vivo le giocate di Cristiano Ronaldo, giunto nel campionato italiano per ridare lustro al nostro calcio. La sfortuna ha voluto che poi ci fosse di mezzo l’emergenza Covid e questo sicuramente ha influito sulla sua permanenza nel nostro campionato. Ha deciso poi di lasciare l’Italia per provare a vincere qualcosa di importante in Premier League, ma la sua esperienza al Manchester United non è stata sicuramente tra le più fortunate della sua lunga carriera.

Ormai Cristiano Ronaldo non fa parte più del calcio che conta, si ritrova ad essere ricoperto d’oro in Arabia Saudita e lo si può sicuramente definire un calciatore a fine carriera. Non ci sono ormai più scommesse calcio sull’asso portoghese e questo può senza dubbio dispiacere a chi ha sempre amato questo sport. Parlando proprio della sua incredibile carriera non si possono di certo dimenticare gli anni d’oro che ha trascorso al Real Madrid.

Cristiano Ronaldo l’incubo di Jan Oblack

In terra spagnola Cristiano Ronaldo ha fatto le sue fortune, ha vinto tutto quello che si poteva vincere, è stato allenato dai più grandi allenatori in circolazione, con una menzione speciale per Mourinho, attuale tecnico della Roma e suo connazionale. Chissà se un giorno José potrà arrivare ad allenare il Portogallo e scegliere nel suo staff proprio CR7, sarebbe un sogno per molti portoghesi, ma anche per coloro che amano il calcio.

Ritornando al suo periodo spagnolo c’è chi ha sempre temuto le sue giocate e che si è ritrovato più volte a doverlo affrontare nei derby di Madrid e stiamo parlando di Jan Oblack, portiere dell’Atletico Madrid. Il più delle volte è stato proprio Cristiano Ronaldo ad avere la meglio, un vero incubo per i tifosi dei Colchoneros che solo in pochissimi momenti hanno potuto gioire. Jan Oblack su CR7 è stato abbastanza chiaro, è stato uno degli attaccanti che ha fatto più gol nella storia del calcio ed inevitabilmente è stato sempre molto complicato poterlo affrontare.

CR7 e Messi, la storia del calcio

Spesso, il portiere sloveno dell’Atletico Madrid, ha dovuto raccogliere il pallone dalla sua porta, le partite contro Cristiano Ronaldo erano difficilissime, anche se non ha mai avuto paura. Il calcio è fatto di momenti complicati, per i portieri è sicuramente frustrante non riuscire a fermare attaccanti di questo tipo, ma è anche questo il bello del calcio. Quello che conta per Oblack è affrontare le grandi sfide e può dire di aver avuto l’onore di giocare contro i più grandi calciatori di tutti i tempi come Cristiano Ronaldo e Messi.

Sembra ormai che questi calciatori abbiano fatto il loro corso, hanno vinto tutto quello che c’era da vincere in questo sport e difficilmente avremo modo di poter assistere nuovamente ad un dualismo di questo genere che ha fatto emozionare tutti, indipendentemente dai colori e dalle nazionalità. Chi ama il calcio non può non parlare bene di questi campioni. La nostra fortuna è aver visto almeno Cristiano Ronaldo sui campi da calcio della Serie A e questo rimarrà nella storia del nostro campionato. La speranza è che in futuro altri campioni di tale portata potranno deliziarci con le loro giocate, ridando lustro al nostro calcio.