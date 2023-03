La remuntada della Juventus: è davvero possibile? Ecco cosa può accadere

Se fino a qualche giornata fa i tifosi bianconeri erano completamente disillusi sulla possibilità di agguantare un posto in Champions League, in un campionato in cui vige la regola dei tre punti per chi vince, tutto può cambiare nel giro di un paio di giornate. La Juventus, infatti, ha ingranato un paio di vittorie e ha sfruttato i passi falsi di alcune sue dirette avversarie per partecipare alla prossima edizione della coppa europea più importante e le quote per la qualificazione in Champions League su https://roku-casino.com/it/ sono calate vistosamente.

L’ultima vittoria contro l’Inter, inoltre, ha dato il giusto entusiasmo ad un ambiente che ha bisogno di vincere per continuare a vincere. Insomma, vediamo quali sono gli scenari per la Juve di partecipare alla prossima Champions League.

La Juve accorcia in classifica: c’è chi si inizia a guardare alle spalle?

Sono ormai solo 7 i punti che dividono i bianconeri dal sogno di partecipare alla prossima Champions League nonostante i 15 punti di penalizzazione inflitti alla Vecchia Signora a partire da metà campionato. Attualmente, infatti, la Juventus è in settima posizione a soli 4 punti dall’Atalanta, 6 punti dalla Roma e, appunto, 7 punti dal Milan Campione d’Italia che occupa la quarta posizione in classifica.

La Juventus ha saputo sfruttare bene i passi falsi di Roma, Milan e Inter che hanno consentito ai bianconeri di recuperare 6 punti in 2 giornate. Peccato per la sconfitta della Juve proprio nello scontro diretto con la Roma: oggi staremmo a parlare di un altro campionato e di possibilità ancora più concrete.

Insomma, la Juventus sta facendo un ottimo campionato considerando che, al netto dei punti di penalizzazione, i bianconeri sarebbero da soli al secondo posto con 56 punti e a +4 dalla terza in classifica. Ovviamente, non c’è gara con il Napoli che è sempre più primo e indirizzato verso la vittoiria dello scudetto.

Quindi, i bianconeri possono giocarsi anche un’altra cartuccia nelle prossime 11 partite di questo campionato che saranno condite da una serie di scontri diretti in cui la Vecchia Signora non deve assolutamente compiere passi falsi.

Se il campionato era considerato una vera e propria ultima spiaggia per accedere alla Champions League, c’è ancora l’Europa League che mantiene alte le speranze dei bianconeri di vincere anche un trofeo europeo che manca da troppo tempo. Infati, al di là dell’opportunità di ottenere il pass per la Champions League, l’Europa League è una competizione di tutto rispetto che può arricchire il palmares della Vecchia Signora e far felice più di un tifoso.

Al ritorno dalla sosta, quindi, i bianconeri dovranno affrontare l’insidiosa sfida contro i portoghesi dello Sporting Lisbona, prima squadra in Europa di Cristiano Ronaldo e compagine che gioca a calcio con il coltello tra i denti. Non è stato sicuramente un sorteggio benevolo per la Juventus in quanto le squadre portoghesi sono piuttosto toste e nervose. Tuttavia, arrivando verso la finale non poteva essere altrimenti: rimangono solamente le compagini più forti.

Conclusioni

Le ultime giornate di campionato per la Juventus si sono rivelate molto importante per il percorso dei bianconeri verso la qualificazione in Champions League. Le avversarie hanno arrancato, perdendo punti per strada, e la Vecchia Signora è stata in grado di sfruttare questa situazione a proprio vantaggio accorciando di molto le lunghezze.

Difatti, adesso il quarto posto è distante solamente 7 punti e il Milan non sta attraversando proprio il periodo migliore della stagione. Anche la Roma, dopo due sconfitte importanti, una tra tutte nel Derby contro la Lazio, sta passando un momento di difficoltà che non le consente di avere una giusta continuità in campionato.