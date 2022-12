La ricerca perdite dai tubi di acqua

Le perdite di acqua dai tubi rappresentano un problema che non può essere trascurato. Le perdite di acqua dai tubi possono causare enormi danni all’interno delle nostre case.

I tubi dell’acqua invecchiano, si indeboliscono e tendono a rompersi provocando danni che possono verificarsi in tutte le aree della nostra casa inumidendo o bagnando pareti o solai, fino ad arrivare a vere e proprie cascate d’acqua che si riversano nell’appartamento sottostante.

Capita molto spesso di non riuscire ad identificare il tubo oggetto di rottura e il punto esatto della perdita. In passato, quando non si riusciva ad identificare la fonte del problema, l’unica possibilità era quella di risolvere con costosi lavori di demolizione. Fortunatamente, però, grazie alla tecnologia, esistono ora metodi innovativi che possono individuare con precisione le perdite di acqua senza dover demolire muri o altre strutture.

Quali sono gli impianti da cui può uscire dell’acqua per un tubo lesionato?

circuito dell’acqua calda;

circuito dell’acqua fredda;

impianto di irrigazione interrato;

impianto di riscaldamento;

scarichi acque verso l’impianto fognario;

scarichi e raccolta acqua piovana;

impianti antincendio.

L’utilizzo di strumenti di indagine all’avanguardia permette di risolvere i problemi di perdite d’acqua in modo pulito, semplice ed economico in quasi tutte le circostanze.

Le tecniche

La termografia è una tecnica di indagine che permette di individuare perdite di acqua non visibili a occhio nudo. Si tratta di una tecnica non distruttiva che utilizza una telecamera termica ad infrarossi e che rileva le variazioni di temperatura tra la superficie muraria e l’acqua che fuoriesce dalla lesione della tubazione. Una volta individuata la fonte del problema, è possibile intervenire con una riparazione di precisione limitando al minimo le opere edili.

Un’altra delle tecnologie più innovative utilizzate per la ricerca di perdite d’acqua è quella dei sensori acustici. Questa tecnologia utilizza dei microfoni che permettono di individuare rumori anomali e suoni che possono essere causati da perdite di acqua. Questi rumori, non udibili dall’orecchio umano, possono essere rilevati e una volta individuati possono essere utilizzati per trovare la fonte del problema.

Un’altra procedura di ricerca delle perdite di acqua si basa sull’utilizzo del geofono. Questo dispositivo viene posizionato sul terreno o sulla superficie da indagare e vengono “ascoltati” i suoni emessi dalla perdita. Se si rileva un suono anomalo o insolito, questo viene segnalato al fine di localizzare con precisione la perdita di acqua.

Grazie a queste tecnologie all’avanguardia, è possibile individuare le perdite di acqua in modo rapido ed efficiente senza dover demolire muri o altre strutture. Questo consente, non solo di risparmiare tempo ed energia, ma anche di limitare al minimo i danni causati dalle perdite di acqua. Quindi, se avete problemi di perdite di acqua, prendete subito in considerazione una consulenza che prevede l’utilizzo di queste tecnologie all’avanguardia per risolvere i vostri problemi in modo veloce ed efficace.

Ora è possibile avvalersi di servizi che prevedono indagini non distruttive, come quelle offerte da ingenioo, una società che si occupa di analisi non distruttive, specializzata nel settore civile. Le analisi vengono effettuate con tecniche e strumenti professionali molto sofisticati in grado di raggiungere precisioni eccezionali riducendo al minimo i lavori edili. In caso di perdite di acqua da un tubo in bagno è possibile quindi:

trovare il punto esatto velocemente;

ridurre i tempi e costi di demolizione;

ridurre il disagio degli occupanti l’appartamento/casa/ufficio;

ridurre i danni provocati a se stessi e/o ai vicini di casa;

ridurre i tempi e i costi di ripristino;

ridurre i costi di conferimento in discarica;

ridurre i costi per nuovi materiali, spesso introvabili come nel caso di placcaggio non più in vendita.

Non è raro trovare la perdita e dover rimuovere una unica mattonella delle dimensioni di 30x30cm. Mai più scassi a caso o a sentimento! All’occorrenza e su richiesta l’operatore professionista può rilasciare una perizia utile in caso di contenzioso o per le assicurazioni.

Cosa succede dopo aver individuato la perdita?

In genere l’operatore professionista che ha individuato la causa del problema può proporre diverse soluzioni alternative per i lavori da eseguire. Ci si può rivolgere a una azienda di propria fiducia oppure sarà il professionista a proporre le maestranze che ritiene più idonee. In ogni caso sarà lui a comunicare con le parti coinvolte, per fare in modo che la seconda fase si concluda in maniera rapida ed efficace.