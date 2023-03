La situazione del mercato immobiliare nella zona di Roma

Per conoscere da vicino il mercato immobiliare della provincia di Roma è possibile fare riferimento al territorio di Tivoli e a quello di Guidonia. A tale scopo ci avvaliamo dei dati e dei numeri messi a disposizione dallo staff di Casedavedere.it.

Casedavedere.it e la ricerca di immobili a Roma

Per chi è in cerca di case in vendita a Tivoli e più in generale nella provincia di Roma, Casedavedere.it è il sito web a cui fare riferimento: si tratta di un portale immobiliare locale nato nel 2007 e operativo, oltre che a Tivoli, anche nella zona di Guidonia e a Roma e dintorni. Da più di quindici anni, Casedavedere.it è la realtà a cui affidarsi per una ricerca semplice e veloce; con l’impiego di filtri specifici è possibile renderla più mirata e personalizzarla. Il portale è stato messo a punto e sviluppato per soddisfare le necessità di parecchi professionisti che hanno la necessità di utilizzare una piattaforma esclusiva per la pubblicazione da parte di agenti immobiliari abilitati.

Guidonia: com’è il mercato immobiliare

Gli immobili residenziali a Guidonia Montecelio nel mese di settembre del 2022 sono stati caratterizzati da una quotazione media di 1.614 euro al metro quadro; in riferimento agli affitti, invece, la richiesta era pari a 8 euro e 10 cent al metro quadro. Tra il mese di ottobre del 2021 e quello di settembre del 2022 si è registrato un aumento della richiesta di 2.15 punti percentuali, corrispondenti più o meno a 34 euro. Volendo adottare uno sguardo di più ampio raggio e tenendo in considerazione l’ultimo biennio, si può verificare che l’apice dei prezzi nel territorio comunale si è toccato a settembre dello scorso anno, proprio con 1.614 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato rilevato il prezzo più basso è stato quello di ottobre del 2020, con una richiesta media pari a 1.570 euro al metro quadro.

Guidonia, la situazione degli affitti

Tra il mese di ottobre dello scorso anno e il mese di febbraio di quest’anno a Guidonia la richiesta per gli affitti è aumentata dell’1.70%, visto che si è passati da 8 euro e 10 cent a 8 euro e 20 cent al metro quadro al mese. Se ci si basa sugli ultimi due anni, il prezzo medio più elevato è stato quello del mese di maggio, per una quotazione di 8 euro e 50 cent al metro quadro. Il prezzo più basso è stato quello di maggio del 2021, quando la richiesta era di 8 euro al metro quadro al mese.

Tivoli, i dati del mercato immobiliare

Passiamo a prendere in esame, adesso, il territorio di Tivoli. La richiesta media, a settembre del 2022, per una casa in vendita era pari a 1.560 euro al metro quadro; in relazione alle locazioni, invece, la richiesta su base mensile era pari a 8 euro e 80 cent. Approfondiamo la conoscenza della situazione sempre basandoci sui numeri: per gli immobili residenziali in vendita a settembre, la richiesta era di 1.535 euro al metro quadro, cioè quasi 3 punti percentuali in meno. Il prezzo medio a Tivoli durante l’ultimo biennio ha conosciuto il picco lo scorso mese di luglio, con una quotazione pari a 1.595 euro al metro quadro.

Tivoli: i prezzi degli affitti

E il mercato degli affitti? A Tivoli, nel mese di settembre, per le case in affitto la richiesta era pari a 8 euro e 80 cent al metro quadro, con un incremento di quasi 5 punti percentuali e mezzo rispetto al mese di ottobre del precedente anno, quando si rimaneva sugli 8 euro e 35 cent al metro quadro. Nel territorio comunale di Tivoli, durante l’ultimo biennio, è stato a giugno del 2022 che il prezzo medio ha raggiunto il suo punto più alto, con una richiesta di 8 euro e 90 cent al metro quadro. Il valore più basso, invece, è stato quello di maggio del 2021. Per una casa in affitto, la media era pari a 8 euro e 30 cent al mese. Volendo cercare un immobile residenziale disponibile in locazione oggi a Tivoli, è bene sapere che ci sono differenze di prezzo notevoli tra Bivio di San Polo e il centro storico, ma anche tra Favale e Tivoli Alta.