La tisana drenante funziona davvero? Ingredienti migliori e come prepararla

Come preparare una buona (ed efficace) tisana drenante? E soprattutto: funziona davvero? Analizziamo i benefici di questa bevanda e cerchiamo di capire quali possono essere i suoi effetti positivi per il nostro corpo. Seguendo chiaramente alcune linee guida di riferimento.

Eliminare scorie, così come le tossine dal nostro corpo. Nei supermercati, ma anche ormai nei negozi di casalinghi, gli scaffali straripano di tisane e thé, ognuno con gusti e benefici, almeno sulla carta, per il nostro organismo. Scegliere però, soprattutto cercando di districarsi nella giungla del marketing, è tutt’altro che facile. E il rischio di sbagliare o di comprare tanto per comprare è dietro l’angolo.

Tisana fatta in casa: i rischi

C’è chi allora, per rifuggire a tutto questo, decide di ricorrere al fai-da-te. Nulla di male ci mancherebbe ma gli esperti consigliano comunque di fare attenzione. Il binomio “naturale” – “zero rischi per la salute” non è infatti sempre scontato. Anzi. Ci sono tutta una serie di fattori da tenere in considerazione, tra cui l’età della persona, le quantità degli ingredienti ma anche dosaggio e modalità di assunzione. Questo in generale.

Insomma, anche quando si parla di tisane alle erbe il più delle volte, non dobbiamo incappare nell’errore di pensare che, trattandosi di ingredienti non chimici, si possa procedere a cuor leggero. Venendo all’homemade Il consiglio è allora quello, soprattutto se non si è esperti, di preferire la certificazione del prodotto – la classica bustina nello scaffale di cui sopra – alla coltivazione casalinga. Le piante potrebbero infatti sviluppare muffe o batteri risultando così nocive per il nostro corpo.

I sacchettini già pronti

Un’utile “via di mezzo” è allora quella di ricorrere ai sacchettini pronti che contengono erbe e ingredienti già miscelati. Quindi, con un apposito infusore (nella foto in basso), possiamo procedere a preparare la nostra bevanda. In totale sicurezza e senza temere controindicazioni. Attenzione però sempre però alla frequenza di assunzione.

La tisana drenante: perché funziona davvero

Concentriamoci adesso sul tema del nostro articolo. La tisana drenante funziona davvero? Sicuramente il suo effetto, come spiegano gli esperti, può senza dubbio essere positivo per il nostro organismo. E questo in qualsiasi stagione o periodo dell’anno. Assumerla aiuta il processo detox del corpo contribuendo alla pulizia di fegato e reni, ma anche, a catena, di pelle e polmoni. Il consiglio numero 1 resta però quello di bere tanta acqua, affiancandoci, per variare, proprio la tisana drenante a supporto.

Quali sono gli ingredienti migliori

Tra gli ingredienti più indicati, spiega ad esempio Luigi Torchio, esperto di Medicina Naturale a Torino tra le pagine di Io Donna, c’è la bardana, considerata uno dei capisaldi della depurazione. A questa si aggiunge il cardo mariano. Se vogliamo aggiungere anche un effetto sgonfiante il terzo elemento, spiega il professore, è il tarassaco, pianta versatile e dai molteplici benefici. Tra questi il suo apporto all’eliminazione dei liquidi in eccesso. Completa il quadro il carciofo, altro elemento drenante e purificante.