Estate: la valigia perfetta e gli accessori che non possono mancare per le tue vacanze

L’estate è finalmente arrivata. Anche se, da calendario, manca ancora qualche giorno, ormai il caldo è giunto ovunque e la voglia di vacanze predomina nelle nostre menti. Dopo due anni di ristrettezze dovute alla pandemia, quest’anno potremo finalmente respirare un’aria più libera e serena.

Sarà dunque una stagione tutta da assaporare e non solo nei giorni di ferie. Anche il periodo passato in città potrà essere organizzato in modo da ritagliare del tempo che ci ritempri dalle fatiche del lavoro e dai rigori invernali.

Ecco quindi, a prescindere dal fatto che le tue vacanze siano prossime o più in là, alcuni consigli sugli outfit da mettere in valigia o semplicemente da indossare per una giornata spensierata in attesa della partenza.

E allora, mentre stai iniziando a sognare spiagge dorate o montagne dalla vista spettacolare, eliminiamo lo stress del “che mi porto?”

L’abbigliamento

Si parte dagli intramontabili jeans. Si abbinano con tutto e possono trasformarsi a seconda degli accessori. Meglio un taglio classico, ma sarete voi a decidere qual è il paio che si adatta perfettamente alla vostra figura.

Per quanto riguarda le maglie, non dimenticate il crop top, la maglietta che lascia scoperta la pancia. Ce ne sono di doversi tipo, sportivi o eleganti, da abbinare sia con pantaloni a vita alta che a vita bassa.

Obbligatorio un abitino passe-partout: dal classico tubino, meglio se colorato, al vestitino morbido per chi ha qualche chilo in più.

I costumi: dipende da quanto dura il viaggio. Solitamente tre o quattro possono bastare, cercate di portali più differenti possibili tra loro.

Gli accessori

Un cappello, una bandana o un foulard, un paio di occhiali da sole, una borsa. Un bel cappello di paglia, abbinato a un paio di occhiali da sole, dona un tocco di mistero.

Un cappello, una bandana o un foulard, un paio di occhiali da sole, una borsa. Un bel cappello di paglia, abbinato a un paio di occhiali da sole, dona un tocco di mistero.

Ma il fascino chic lo là sicuramente una bella borsa, da abbinare ovviamente all'outfit indossato. Non dimenticate le ciabattine da spiaggia.

I colori e i tessuti

Ricordate che la parola d’ordine dell’estate è “leggerezza”. Quindi via libera ai colori chiari, a partire dal bianco. Sì al bikini cangiante, così come alle camicie bianche. Ma anche ai bermuda dello stesso colore, abbinate a magliette colorate o a crop top rossi o azzurri. Preferite cotone e lino, freschi e leggeri. In alternativa, utilizzate i comodi materiali “no stiro”, utilissimi da portare in vacanza: basta saperli riporre bene per avere sempre abiti perfetti.